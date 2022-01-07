北京全面叫停偶像養成類網綜及「耽改劇」　網民：內娛不留人

北京市廣播電視局周五（7日）在官網發布通知稱，2022年全國廣播電視工作會議於周四（6日）召開，會上全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網劇。



北京市廣播電視局黨組書記、局長楊爍會上指出，在網絡治理方面，當局堅持管服並重，切實優化平台管理。首先，要打造網絡治理「新亮點」，旗幟鮮明堅持黨管網絡，指導重點平台建立內容管理新機制，開展建黨百年網絡安全大檢查，紮實推進平台經濟反壟斷。編制《北京網絡視聽平台企業合規手冊》，為平台發展提供清晰指引。

然後是跑出精品創作「加速度」。實施1260網絡文藝精品創作工程，加大精品培育孵化，並持續開展「網視大講堂」專題培訓，為重點平台送課上門，扶持獎勵57部網絡視聽節目。北京主抓的網絡電影《浴血無名川》；網絡劇《約定》、《那一天》；網絡紀錄片《勞生不悔》等獲得廣泛好評。全年101部作品入圍總局中國夢、精品工程、季度推優等各類評選活動，蟬聯全國第一。

最後是打好文娛綜治「組合拳」，果斷處置愛奇藝《青春有你3》輿情事件，及時發布措施加強網絡綜藝節目管理。深入開展專項調研，全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網絡影視劇，認真開展網絡影視劇、短視頻、直播領域專項清查，著力營造清朗健康的首都網絡文化空間。

網民點睇：

內娛不留人，自有留人處

清朗看成了清朝

資本高價買的耽改劇該哭死了吧

這種一旦遇到有出問題的苗頭就全面禁止的趨勢……莫不是大家最後只能收看樣板戲？

我覺得廣電總局用心良苦啊，再多放一些婆婆媽媽小三出軌一地雞毛的劇，結婚率和出生率不就更低了，也是為了我們年輕人好哦



據官媒《半月談》指，「耽美」一詞源自上世紀二三十年代的日本，原指「耽於美色」，後在內地多用於表述男同性戀愛情。而「耽改劇」則是影視公司購買原創耽美小說版權後，進行劇本改編和拍攝的一種網絡劇。2021年，立項、拍攝、開播數量暴漲，被網友戲稱為「耽改101」元年，以此形容耽改劇扎堆，多到像參加選秀節目《創造101》的練習生一樣，也指這些耽改劇涉及的男主角數量之多，相當於輸送了一整季選秀選手的數量。

業內人士分析耽改劇扎堆現象的背後有兩大原因，一是迎合崛起的女性消費群體，耽改劇中「雙男主」顏值夠高，成了被定義、被凝視、被消費的一方，是對長期以來男性主導視角的反擊；二是依賴原著粉絲群體自帶流量，即便原著書粉反對耽改劇「魔改」，也會化為影視劇宣發過程中的「黑流量」增加話題性。