同一款裙N種效果　倪晨曦大炒車　楊文蔚《造星》東東鬥養眼

早前（6日）倪晨曦在Instagram曬出自己身穿miu miu 22年春夏新款的照片，前衛的超低腰下裝，雖然可以大面積展示自己的細腰及長腿，卻顯得她的身材比例很不協調，故網民不接受更直言：「好肉酸」。雖然倪晨曦的新裝說得上是挑戰失敗，但是在社交媒體上可以看見還有其他的明星分享自己身穿miu miu超低腰下裝的照片，而且網民還大讚性感。

倪晨曦罕有失手着miu miu春夏新裝致「腰長腳短」 網友：好肉酸

「試當真」成員吳家忻（@kayan9896）身穿與倪晨曦同款不同色的服裝穿搭，拍攝時主要影上半身，減低不協調的比例。而盧慧敏（Amy）在穿短款上衣時，採取與kayan一樣做法，此外Amy還改穿能夠遮擋腰部的藍色長袖衫，把重點放在腿上，顯得Amy的腿又長又直。任達華18歲愛女任晴佳同樣選擇了較長的長袖衫，減低裸露皮膚面積，選擇了深灰色的西裝外套及同顏色的超低腰下裝，顯得又型格又性感。

「跳高女神」楊文蔚同樣有曬出身穿miu miu超低腰下裝的照片，作為運動員的她，長年累月的訓練使她的肌肉非常結實，因此露出養眼的腹肌。而《全民造星IV》的參賽者郭東彩（東東）就在穿著超低腰下裝同樣露出腹肌，東東選擇了與下裝同款造型的超短款上身，配搭了深灰色得長款外套，大膽地露出胸口肌膚，令視角得以延伸，身材比例極佳。