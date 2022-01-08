Omicron｜一名初步確診者曾睇張敬軒紅館騷　同場觀眾要接受強檢

本港爆發新一波新冠疫情，政府因應社區出現源頭不明新冠病毒感染個案，宣布收緊防疫措施，張敬軒的18場紅館演唱會，為顧及觀眾及參與者健康安全，亦要將餘下8場紅館個唱延期。

張敬軒的18場紅館演唱會，為顧及觀眾及參與者健康安全，亦要將餘下8場紅館個唱延期。（葉志明攝）

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衞生防護中心1月8日下午舉行記者會，公布37宗確診個案，30宗個案為輸入、1宗本地源頭不明（個案12872）、6宗輸入相關連。當中一名初步確診者，於1月3日晚上曾與丈夫到紅館睇張敬軒演唱會，坐46段20行，同場觀眾要接受強制檢測。而衛生防護中心傳染病處主任張竹君又指暫時未有演唱會觀眾數字，正聯絡主辦方面了解，但相信難度不大。張竹君今日表示 : 「一般來講，演唱會大家都載有口罩，但去過現場人事會需要做強制檢測，但暫時不會覺得其他人係一個緊密接觸者。」

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軒仔所屬英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，在收到衛生署通知後，已經通知張敬軒及所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。亦希望當晚到過現場觀眾，安全為要馬上前往進行檢測。演唱會一直按照社交距離及政府防疫規定措施進行，亦在政府公佈暫停大型活動當日即一月六號立即宣佈演唱會取消及延期以配合政府的抗疫措施及保護觀眾及演出者的健康，希望疫情盡快過去，大家身體健康。