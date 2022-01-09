鍾嘉欣拍片爆六年冇參加頒獎禮當聚會　原來仲有準備視后得獎感言

鍾嘉欣自組織家庭後，影視作品便減產，也說明了繼拍攝完劇集《星空下的仁醫》後，再一次拍劇也不知道會是什麼時候，她直言絕對不是短期內的事。不過嘉欣的粉絲也不用太擔心，在一年前嘉欣便開設了個人的YouTube頻道，當中有不少嘉欣的日常生活，可讓大家更加了解她。而頻道開設了一年，今天（8日）她在IG限時動態中發布一張照片，表示頻道快要突破十萬人追蹤，非常感激大家。

就快過十萬啦。（IG：chungkayanlinda）

嘉欣發布當天參加《萬千星輝頒獎典禮2021》前在TVB的影片。（YouTube）

昨天（8日）嘉欣在頻道便發布當天參加《萬千星輝頒獎典禮2021》前的影片，影片嘉欣身在TVB戶外位置，坦言：「我今日返到嚟母校TVB，我估唔到有機會再次參加呢個頒獎禮，心情好興奮，又有少少緊張。因為我知道我唔會有好多機會或者未必再有機會返到嚟呢個電視台，所以我今晚一定要盡情享受。」然後鏡頭一轉，嘉欣便走進TVB，介紹一下在TVB1廠拍攝《星空下的仁醫》時候的回憶 ，同時也說到19歲選美也是這裡。

當嘉欣走到化妝間，見到一班前輩名字在休息房間時勁激動大叫。（YouTube）

提到出席頒獎禮當天，嘉欣非常緊張，笑言有解決方法：「其實每次上台前，喺化妝室化妝，係最好放鬆方法。參加好多年頒獎禮都唔同今日，因為以前頒獎禮都好趕，可能拍緊劇，又好多人走嚟走去，唔知點解真係好緊張，就算自己心靈唔混亂，都會受外界影響，好感恩今日有自己一間房，可以去享受化妝就化妝。今日我成日提醒自己，好好做好鍾嘉欣，享受呢個舞台，我期待今拍見到幕後朋友，同埋一啲藝人朋友。」

鍾嘉欣難得性感出席頒獎禮，令人眼前一亮。（IG：@chungkayanlinda）

嘉欣參加完頒獎禮後，說這是她事隔六年再次出席，同時強調下一之再回來不知道是何年何月，另外片中嘉欣講到當天其實寫了一張紙仔，是希望想在台上感謝一些人：「我想分享少少嘢，我好想多謝我老公，雖然佢未必聽得明我廣東話，但係因為佢鼓勵我先拍呢部戲。好多謝佢嘅犧牲，照顧兩個小朋友真係唔容易。我老公係我心目中係萬眾無一，我對仔女，媽媽好愛佢哋，令我成長更多，喺我心中最大嘅獎已經贏咗，因為我有兩個寶貝仔女。」

點擊睇嘉欣片中精華！

+ 6

點擊逐格睇睇鍾嘉欣台慶頒獎禮及集郵合照：

+ 107

點擊睇嘉欣最近的靚相！