林子博於英國拍片表示染新冠肺炎　一家人有接種疫苗︰最怕係重症

無綫娛樂台前主播林子博於上年8月宣布希望能夠實踐亡妻董燕君的遺願，將仔女培育成材而舉家移民英國曼城，他們一家到埗後更開設YouTube頻道，與觀眾拍片分享在英國的生活。新冠病毒Omicron在世界各地肆虐，林子博在香港時間周一（10日）於YouTube拍片表示自己不幸地染上新冠肺炎，但未知是Covid-19還是Omicron。



林子博以「我不幸地染病了～Covld-19？Omicron？」為題，拍片指自己染病。（YouTube影片截圖@子博在英國）

林子博在片段一開頭就對鏡頭展示新冠病毒測試棒，表示自己「中咗」，他說︰「喺過去嘅10日8日，我真係冇乜邊度去，又冇去人群眾集嘅地方，全程戴口罩，我亦都冇gathering，冇話同啲朋友開party，我都唔知點解會中。」之後他講到自己的病徵，包括發冷、頭痛和連續3日高燒，甚至到39℃而他在1月7日發覺自己有不適，至拍片已有兩日的時間。片段中，林子博說話緩慢細聲，不時吞口水和聲音較沙啞，也顯出他的不適。

林子博在1月10日英國時間的凌晨3時左右發帖，當時已指自己連續三天發燒高達39度，沒有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、失去味覺等症狀，在快速測示結果為陽性。（Facebook圖片）

林子博講到自己初期的徵狀是發冷、發燒，主要是感覺到自己好似「作感冒」，當晚已盡早入睡，睡到半夜覺得「好辛苦」，自己服用了一些藥物，當日發燒已是38℃左右，立即做快速檢測，當時未驗到什麼，他就覺得自己是普通傷風感冒。但到兩日後，有朋友就表示他有持續發燒，有機會「有嘢」，林子博解釋說︰「因為你第一日做咗檢測，個身體含菌量仲未好高，可能未必準第一次驗。」於是他再做測試時，就顯示他「中招」，他指測試棒的「T字線」特別深色，如果是特別深色，就代表他身體是最多菌的時候。他現時會自我隔離，通報國民保健署（National Health Service），不過他擔心一對仔女也染病，「唔知嚟緊佢哋會唔會發病，冇人知！希望唔會！」唯有自己在其中一間房自我隔離，暫時一對仔女也沒有不適。

林子博展示快速測試的結果。（YouTube影片截圖@子博在英國）

林子博立即回想自己過去見過什麼人，聯絡他們，他表示自己除了在除夕晚到了伯明翰外，他沒有「周圍走」，但跟他們一家人到伯明翰的一對夫婦，他們也沒有染病，所以他排除了這個可能。但平時他亦長期戴口罩，除了在車上駕駛時，但即使他拉低車窗也會戴口罩，所以他直言︰「到底喺邊惹返嚟，我真係唔知！最有可能一係超市，因為超市啲packing你唔知面頭有冇菌喺度，一係就係對仔女嘅學校惹返嚟。」而他們一家三口亦有接種疫苗，他表示︰「希望唔係重症啦，我最怕係重症！」

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