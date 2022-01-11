汪明荃疫情下buffet聚餐勁感嘆　同場1984年港姐亞軍馬倩衡好搶鏡

新冠肺炎變種病毒株Omicron近日殺入市區，並在港爆發了第五波疫情，今次疫情來勢洶洶，港府上周已宣布收緊防疫措施，包括由上周五 (7/1) 起食肆晚上六時後禁止堂食，收緊食肆同枱人數等。上周三（5/1）汪明荃 (Liza) 與一眾無綫前高層及同事吃自助餐，並於IG分享靚相以及她在用餐中途突然間聽到最新防疫措施的消息，Liza姐留言表示︰「又要守緊社交距離，關閉表演場地，唉！真係希望大家可以盡快打第一針，保護自己又保護他人，齊心抗疫，不要再讓病菌擴散，爭取農曆新年前可以恢復正常！加油！」為大家齊心抗疫打氣。

Liza姐上周三仍去食buffet。(汪明荃ig)

Liza姐透露當日出席的好友包括蔡和平及太太Peggy、陳慶祥及太太馬倩衡 (Margaret)，許冠文及許太，張敏儀，吳慧萍，羅仲炳及羅太，羅蘭姐，胡楓，周梁淑怡，葉潔馨以及馮美基，今餐由陳慶祥請客。Liza姐post了她與陳慶祥夫婦的自拍合照。相中可見現年62歲的馬倩衡仍保養得宜，樣子漂亮優雅，氣質依然。

Margaret於1984年參選香港小姐奪得亞軍，同屆冠軍是高麗虹，季軍是唐麗球。她卸任港姐後便加入了無綫公關部出任高級公關主任，受訪時曾指自己不是太適合做演員，因此選擇了穩定的公關工作。