鐵拳英雄｜王俊棠打鐵線拳勁好睇　網友錯重點：似睇緊老年版尚氣

劇集《鐵拳英雄》（前名《唐人街》）在昨天（10日）首播，劇集由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及姚子羚領銜主演。第一集已經非常多打鬥場面。講到步天下（陳展鵬飾）、連震山（陳山聰飾）及路向東（翟威廉飾），去貨倉營救被惡霸（王俊棠飾）擄走了的子女。三人趕到後，天下卻突然襲擊震山，而向東則與惡霸同歸於盡。

武打場面多就自然吸引。（《鐵拳英雄》劇照）

對於拳拳到肉的畫面，不少網友看得拍爛手掌，大讚打得精彩，但早前電影《尚氣與十環傳奇》尚氣穿戴的十環太過深入民心，而王俊棠在劇中打的就是鐵線拳，手臂穿戴了很多鐵環，因而令觀眾聯想到尚氣，更有網友在網上發帖文笑言：「好似睇緊老年版尚氣」。

王俊棠打鐵線拳。（畫面截圖）

《鐵拳英雄》沿用《城寨英雄》班底大部份成員，這部劇集也是由陳展鵬主演，當年陳展鵬劇中使出一招「猛虎硬爬山」，這招是八極拳其中一招，還記得熱播的時候在街上無數青少年都有樣學樣，常常大喊「猛虎硬爬山」。

今次展鵬的角色同樣是打八極拳，為了戲劇效果，每一次打的時候都會喊出招式名字，不過這次不再是「猛虎硬爬山」，而是「立地通天炮」，但有很多網友並不知道是八極拳其中一招的招式，反而留言覺得「很膠」，有網友即刻反駁「套拳嘅名嚟」、「佢哋真係唔識㗎喎」。

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