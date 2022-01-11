楊丞琳結婚2年爆婚禮進度　強調自己不喜歡穿婚紗

台灣「可愛教主」楊丞琳近日獲邀出席內地音樂節目《閃光的樂隊》，為了節目表演她穿上婚紗同歌手楊坤一起合唱《萱草花》，漂亮的裝扮同優美的歌聲結合，在網上大受好評，引來不少網友激讚。

雖然因為節目而穿上婚紗，但不免引發外界對她現實生活的婚禮規劃進度是如何？畢竟她已為人妻兩年多時間，對此，她就在社交網站instagram動態上大方回應，還表示自己其實不喜歡穿婚紗，公開了自己的婚禮穿着款式，非常特別。

楊丞琳穿上婚紗演唱，引來討論。（rainie77@IG）

在《閃光的樂隊》舞台上，身穿婚紗的楊丞琳對着鏡子開口唱歌的畫面非常漂亮，隨後同楊坤一起合唱，二人歌聲結合非常動聽，整個畫面顯得非常溫馨。而在現實生活中她早已是人妻，只不過還未舉辦婚禮，對此她就在站instagram動態上表示不著急：「疫情當前還是先緩媛，想看我出嫁的模樣？」還表示了若舉行私人婚禮，絕不會穿上節目上此款婚紗：「私人的話，絕不是這樣的款式。當然，在舞台上這種款非常美。因為我的婚禮是西裝。」強調自己不喜歡穿婚紗，想法非常特別。

楊丞琳同楊坤一起合唱 。（影片截圖）

楊丞琳表示自己不喜歡穿婚紗呀！（rainie77@IG）

事實上，在2019年楊丞琳同內地歌手李榮浩已經領證結婚，只不過二人目前還未舉辦婚禮。而聽到楊丞琳的回答，看來極大可能只好等疫情結束，他們才舉行婚禮。

楊丞琳同李榮浩在 2019年結婚。（微博圖片）