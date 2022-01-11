何廣沛入行9年備受力捧做男一　反常態灰爆稱：想專注做幕後

現年33歲何廣沛主演的新劇《異搜店》正在熱播，他最近就獲Do姐（鄭裕玲）邀請，接受電台節目《口水多過浪花》的訪問。何廣沛透露目前主力與子豪（Arnold）及方紹聰（奶仔）經營YouTube Channel，更稱三人因拍攝TVB劇集《食腦喪B》而成為好兄弟。節目中，何廣沛一反常態，隻字不提新劇，更揚言有機會不再做演員。

何廣沛在節目中揚言有機會不再做演員。（IG/@do_do_cheng）

Do姐更自爆點名要與何廣沛合作。（IG/@do_do_cheng）

何廣沛稱三人已經經營YouTube Channel半年，未來的重心依然會放在YouTube：「未來可能重心擺多啲喺YouTube Channel，因為呢個真係新的嘗試。我當呢個YouTube Channel係一間公司，當我哋係一個老闆仔，希望呢間公司可以長久，除咗拍YouTube Channel啲片，我哋都會將呢個Channel變成一半嘅Production House去接其他嘅工種，可能有朝一早我就唔再做幕前專注做幕後。（你講咗兩次鍾意做幕後？）我有呢個思維，我而家做嘢係用幕後嘅思維去諗做嘢。」

何廣沛稱三人已經經營YouTube Channel半年。（IG/@brainstorming__official）

何廣沛在2018年奪得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）

至於被Do姐問到將來會不會不再做演員，何廣沛直言：「有機會，但我enjoy呢個多功能崗位，演員會照做，但比重會少啲。」何廣沛原來在加州州立大學會計系學士課程出身，但在2012年他曾講道不論會計師或演員都要吃苦，兩者相較下還是對演藝工作深感興趣，故決定加入無綫電視第26期藝員訓練班。可惜，近年擔正做劇集男主角的他，原來志不在TVB。言談間，他更提到另一部主演的劇集《食腦喪B》不知何時真正播出，看來有點心淡。