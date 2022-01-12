異搜店 | 陳曉華擔女一不滿表現　前輩林漪娸：佢咁新要加倍努力

無綫（TVB）電視劇《異搜店》進入結局篇。昨晚（11日）播出最新一集，何廣沛父親之死再揭內情。原來陳榮竣（飾演忠伯）因沒有睇火，曹永廉又疏忽沒有檢查滅火筒，以致店鋪失火，間接害死何廣沛父親。兩人心懷悔疚，向何廣沛懺悔。另一邊廂，楊玉梅（飾演吳玉玲）似乎與火災又有關......



何廣沛同陳曉華有好多對手戲。

進入結局篇，最搶鏡的除了主角何廣沛以外，一眾配角亦十分出色。林漪娸（飾演謝美嫦）的喊樣不但Keep住靚，崩潰爆喊一幕亦令人動容，而曹永廉（飾演謝添勝）飾演市井市民也相當合適。不少觀眾亦稱讚楊玉梅（飾演吳玉玲）演技活潑生動。

陳曉華話唔滿意自己表現。（劇集截圖）

而身為女一的Hera陳曉華（飾演Joey）演技亦見增進，不過有觀眾認為，她的角色性格過於完美，太過乖女，令其演技受限。Hera不太滿意自己表現，她接受《香港01》訪問時坦言：「離滿意仲有一段距離，見到大家睇得舒服開心對我嚟講係一個好大嘅鼓勵同動，最尾兩集仲有好多意想不到嘅劇情，當中好多感情濃烈嘅戲，對我來講係一個好大嘅挑戰。」對於被指演技無從發揮，她解釋道：「我覺得每個角色都有特定嘅發揮條件。 除非劇情需要，如果唔係都無理由偏離太遠。好似祖儀呢個角色係一個好善良好大愛又八卦嘅人。如果忽然變得毒舌會好奇怪。」

跆拳道黑帶的她表示想演打女：「成日都有人覺得我好柔弱，希望可以做到柔弱又得剛強都得。」

前輩林漪娸稱讚Hera表現不錯。

前輩林漪娸稱讚Hera表現不錯：「曉華都Ok呀！佢第二套咋嘛！咁演戲係要經驗㗎嘛！你見佢後半部分已經進步好多。」她續指：「有要求係好㗎！就算我哋做咗咁耐，都會揣摩個角色好啲，睇返嗰場戲，點樣可以再做好啲，咁你先至會有進步。如果你覺得佢好，咁就會停留咗喺度。何況佢咁新，所以一定要加倍努力。」

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