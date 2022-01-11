異搜店 | 61歲林漪娸喊樣獲激讚　近素顏演出：因角色唔可以靚

無綫（TVB）電視劇《異搜店》昨晚（10日）播出最新一集中，揭開了其中一個最大懸念。劇情講述，林漪娸（飾謝美嫦）和曹永廉（飾謝添勝）隱瞞了多年的秘密，終於被何廣沛（飾阿信）發現。原來何廣沛爸爸因二手店失火，欠債之下再與林漪娸發生爭執，因而自殺身亡。何廣沛大受打擊，大病一場後失憶，林漪娸及曹永廉便決定隱瞞下來。雖然解開了何廣沛父親的秘密，但為何何廣沛會有特異功能、林漪娸又心懷甚麼心事，真相似乎尚未完全解開......



（劇照）

今集最大睇頭是何廣沛和林漪娸爭執一幕。何廣沛終於擺脫乖仔形象，憤怒質問林漪娸是否害死父親，而好媽媽林漪娸終於崩潰，聲淚俱下和盤托出當年的秘密，林漪娸演技純熟自然，崩潰演技令人動容。

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加入TVB 40年獲封「處境劇女王」

61歲林漪娸1980年參選港姐，隨後加盟TVB拍劇，1981年便拍了《衝擊》及《千王群英會》，初出道便與任達華、汪明荃等紅星合作。代表作有《壹號皇庭》、《妙手仁心》、《刑事偵緝檔案》系列等，處境劇有《我愛玫瑰園》、《真情》、《皆大歡喜》及《愛．回家》系列，因拍攝多部處境劇而獲封「處境劇女王」。近年她轉型多數演出媽媽角色，仍無礙演技發揮。可惜，在無綫打滾約40年，她僅於2011年的《萬千星輝頒獎典禮》獲得「本年度我最喜愛的拍檔」，她曾於2011年憑《誰家灶頭無煙火》入圍最佳女配角，卻未獲TVB頒發獎項予以肯定。

林漪娸雖然已經61歲，不過穿起短裙出席活動的她不減當年勇。（葉志明攝）

「港產美魔女」林漪娸靠做氣功保養

林漪娸接受《香港01》訪問時坦言同何廣沛超有火花：「完全唔覺得拍戲，好似喺屋企咁。我同佢90%嘅戲都好快過，何廣沛本身交到戲，好有交流，好自然融合。何廣沛都做得好好，以佢嘅演戲經驗嚟講，演技都幼細。」

林漪娸透露，為了完美演繹出知慳識儉、不修邊幅的「謝美嫦」，她連續三個多月都沒有保養皮膚，她說：「係啊！三個幾月無保養，完全冇去美容院，冇做機，冇搽Cream，又唔落護髮素，令頭髮粗糙啲。拍嗰陣Foundation係有搽用嚟遮瑕疵，睫毛膏都冇，因為我個角色唔可以靚，所以唔保養。」

獲稱「港產美魔女」的林漪娸透露這個外號令她略感壓力：「人哋係咁讚你好，但其實平安健康，精精神神就OK。最緊要自然。我平時會做運動、做氣功，氣功好大幫助，都做咗廿幾年啦，如果得閒就會練嘅，最好日日都練。時間唔定，一時長啲，一時短啲。」林漪娸沒有爭獎，或做女一野心，她直言：「我個人較為隨緣啲，后生都唔aggressive。一個人Gain something就會Lose something，可能你做女一就要90%做嘢，咁我係Work life balance啲嘅。」

在《刑偵》中林漪娸已經好靚女。（網上圖片）

至於何廣沛亦指與林漪娸、曹永廉超有默契，「冇乜NG，我哋超少NG。佢都話阿仔，你好清楚知道自己做緊咩。因為呢場戲係比較後期先拍，所家大家都好在狀態，同埋對角色有晒一定嘅了解，一嚟就有Feel要喊。」至於被指只有乖仔演技，何廣沛解釋：「因為劇本安排，去到結局周先去到阿信嘅戲份，所以前面劇情一直都要忍住忍住，去到最尾一次過爆晒出嚟。」

異搜店 | 盤點5年10套奇幻劇收視 有兩套勁過《金宵大廈》變經典