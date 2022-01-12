開電視真人騷《就是青春》招募　余詠珊不怕與《聲夢2》打對台

近年本地電視台ViuTV和TVB製作的大型選秀節目發掘不少新人，成功為樂壇注入不少新血。最近，香港開電視亦宣布將與前TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊的《好好製作》一同製作首個、全新選秀節目《就是青春》，正式公開招募30歲以下具歌唱潛質的年輕人，宣傳Post寫道：「有明星夢嘅你、你、你同你締造華麗舞台。無論你係識跳、識唱定rap到兩嘴，只要你想喺舞台上發光發亮，我哋都會幫到你！青春，創造無限可能。你 就是青春！」

《就是青春》搵正能量新人。（影片截圖）

一向獨具慧眼的余詠珊亦成功培養出不少新人，例如炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等一眾《聲夢傳奇》學員，又有當年一手由有線帶過檔的黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒等。她接受《香港01》訪問時就講道已準備做一些與過往很不一樣的事情：「我哋離開TVB想做一啲新嘢，所以成個做法會同TVB嘅《聲夢傳奇》好唔同，依家一路仲諗緊個節目點樣可以有趣啲，叫《就是青春》就係成個諗法會後生啲，為年青人做一啲嘢。」

Gigi曾大方回應大家一齊加油，又認為多一個選擇是好事。（葉志康攝）

余詠珊認為要各人一同努力，才能令香港做亞洲第一。（符祥定攝）

對於製作資源相比起TVB較為緊絀的情況下製作，余詠珊表示無有怕：「係冇TVB咁多廠房，但調返轉喺創作過程裡面有時冇咗一啲你覺得應該要有嘅嘢，反而創作自由啲，對我嚟講成個團隊係興奮，終於可以做啲完全唔同嘅嘢，Open TV自由度好大，好多新嘅諗法可以喺度試。」

余詠珊指與Open TV屬於外判關係。（陳順禎攝）

一班「余黨」：

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余詠珊更表明不怕與《聲夢傳奇2》打對台：「點樣做好啲新嘢反而係我想花力多過諗住點樣同人對打，我覺得做好節目自然會有人睇，香港人好清晰，呢行好少冤獄，你啲嘢做得好自然有人睇你。」她又指節目將與《聲夢傳奇》和《全民造星》分別大：「做法同方向都好唔同，一有參賽者Confirm得7788，就會就住佢哋嚟做同度。」她又指離開TVB後要很清醒：「我覺得TVB有啲嘢已經過時，有啲嘢仲係非常造謠，離開咗之後點樣將佢嘅好處同壞處，我哋要好清晰打緊咩仗，係自己同自己戰爭。」她亦承認已有走訪不同的學校，發掘一些有潛質的學生。