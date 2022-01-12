Coffee林芊妤被批「要學做媽媽」　正面反擊：俾少少同理心啦大佬

Coffee林芊妤不時分享，與3歲兒子翟伯伯生活日常。（IG：@coffee89921）

早幾日Coffee林芊妤於網上求救，指3歲兒子翟伯伯上唇腫爆似足鴨仔：「中咗面目全非拳」。相隔幾日翟伯伯上唇已消腫，Coffee出post感謝網友教路，終得知出事原因，但亦有網友留言指責：「你真係要好好學習做媽媽﹗」令Coffee無名火起﹗

點擊下圖睇睇伯伯個嘴有幾腫：

+ 8

Coffee指多得媽媽級網友提點，才發現問題所在：「佢塊面第二日消腫之後，除咗牙齒突然發黑，佢牙肉都腫咗一個圓形，一開始以為嗰個就係令到佢發炎嘅傷口，佢又已經食緊消炎藥諗住由佢好返。真係多得所有私訊我既（嘅）你地（哋），因為之前個醫生冇提過係有關牙既（嘅）事，淨係話佢食完藥就會好返，所以我同老公都唔知係乜嘢嚟，原來佢塊面腫咗係因為生牙瘡﹗原來唔根治個根源，佢嘅牙瘡會不停復發同導致要剝牙﹗發現所有嘢都有關連架，之前牙齒崩咗因為佢有蛀牙，面腫就係因為有蛀牙生牙瘡嘅原因。」

Coffee林芊妤指原來翟伯伯蛀牙生牙瘡引致面腫。（IG：@coffee89921）

多得媽媽級網友幫忙，翟伯伯已漸漸康復，但有網友留言指責Coffee：「你真係要好好學習做媽媽﹗個仔搞到蛀牙，又牙瘡你都唔知，又無理佢。」令Coffee不禁回應：「哇…幾多阿媽會因為俾人咁樣講搞到抑鬱。俾少少同理心啦大佬，第一次做人地（哋）阿媽啫，我唔係唔理係唔識咋奶奶（因為你啲語氣真係好似電視劇啲惡毒奶奶咁）其實把口唔好咁衰，你嘅人生會幸福好多架﹗加油。」火藥味甚濃。

Coffee林芊妤正面還擊網友批評。（IG：@coffee89921）

點擊睇Coffee留言及更多靚相：