COLLAR IG一晚衝上17萬粉絲　直播解除Soching靜音：入團好驚劇透

女團COLLAR昨日（12/1）正式成軍，在尖沙咀舉行記招跳唱處女作兼演出首支單曲《Call My Name!》，網上直播高峰時達7.5萬人同時收睇，晚上COLLAR社交平台追隨者人數已經達17萬人，齊齊整整返到ViuTV開LIVE，亦有3.3萬人收睇，叫座力強勁。
在COLLAR直播之前，主持強尼率先開LIVE告解向Soching（蘇芷晴）道歉，因為自己失誤在出道直播之中跳過Soching，令她首次以女團身分出場就失去發言機會。COLLAR晚上直播時，就改正錯誤，讓Soching有機會分享決賽之後的心情，她說：「排舞、試衫、染頭，好忙！完成唔知過咗幾多日，我淨係知道今日已經係2022年！」強尼亦在直播中補飛問入團後生活改變，Soching形容多了七位同伴：「入團之後好驚劇透，所以同外間斷絕來往，啲朋友以為我失咗蹤。」
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她們又透露為《Call My Name!》練舞，只有五日時間，非常趕，本身不擅長跳舞的Winka更加跳到喊。之前ViuTV在IG以短片預告COLLAR成員，原來有好多網民炒車，例如Candy的影片是拍小腿：「TG有人話對腳咁短一定唔係我，我笑咗好耐。」
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