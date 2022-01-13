李靚蕾怕被自殺藏求救信號　網民大膽猜想細思極恐：王力宏在鋪墊

李靚蕾前晚 (11/1) 突然於社交網發數千字長文，控訴王力宏帶3名陌生男子闖往她家中，要求她拔掉監控，她拒絕，並被其搖門試圖闖門行為嚇怕，孩子亦被嚇哭了，她基於擔心人生安全而未有讓王力宏一行人入屋，又勸王力宏面對自己問題並接受專業醫療。在她的文中提到王力宏帶3男回家、要求拔掉監視器、哀求想見孩子、以及她強調不自殺聲明等4點細節，令一眾網民從一些蛛絲馬跡揪出「陰謀論」，細思極恐，不禁驚訝：「我覺得不太對勁！」

王力宏李靚蕾離婚一事又再有新進展。（IG圖片）

有網民直指李靚蕾的長文中藏了不少求救訊息，她透露王力宏不願遵照協議，令人猜想這次硬闖吾疆的動機很不單純。網民分析表示：「找三男陪->要求關監視器->抱走小孩沒證據，剛好一人抱一個」、「關監視器就是避免對方蒐證，到時候法院就沒有證據」、「媽媽為了取回小孩，什麼條件都就會投降」、「本來沒想到是搶小孩，但看到推文覺得也太合理了吧... 超可怕」、「小孩搶了直接上飛機去美國」。而在上周就有一名自稱是王力宏工作人員的網友學長爆料，指李靚蕾情緒偏激，王因為擔心前妻會傷害到孩子「比如帶著孩子跳樓什麼的。」，有網民就聯想到這句說話可能是鋪墊往後的計劃，大膽猜測「我覺得是想把人丟下去…超可怕」、「讓老婆被自殺再搶走小孩嗎」、「把她推下樓啊，所以李靚蕾才公開發表不自殺聲明」令網民大呼恐怖。

點擊睇李靚蕾長文投訴王力宏恐怖硬闖：

+ 3

李靚蕾逐點反擊王力宏的指控。全文內容如下：

+ 24

點擊睇李靚蕾數千字爆料全文：

+ 4

點擊睇王父親筆信：

點擊睇李靚蕾數千字長文反擊：