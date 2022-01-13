李靚蕾公開證據證王力宏買網軍：混淆視聽操弄媒體大眾來轉移焦點

王力宏與李靚蕾離婚事件至今仍未平息，且再次成為娛樂焦點。李靚蕾前晚 (11/1) 突然於社交網發數千字長文，控訴王力宏帶3名陌生男子闖往她家中，要求她拔掉監控，更把孩子亦被嚇哭了。其後王力宏經理人公司回覆台灣傳媒，形容李靚蕾想像力太豐富，王對最終未能與孩子見面感到悲傷。李靚蕾昨日早上再次發文逐點反擊王力宏，王力宏今日就發出律師聲明指李已將將離婚變成錯誤虛構惡意抹黑行動。李靚蕾亦隨即於社交網發文繼續反擊。

她留言表示：「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照片除了你沒有其他人可能會有）。

其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？😅只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔，然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們（結果後面還躲了另一位男士）。

配圖附上部分你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工。一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」

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李靚蕾逐點反擊王力宏的指控。全文內容如下：

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