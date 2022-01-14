41歲姚子羚晉升為「年紀最大花旦」　入行前竟做過啤酒妹慘被非禮

TVB老化問題一直存在，最近就有討論區嚴選出去年TVB人氣花旦或歌手50強，當中絕對是靠「聲夢三小花」16歲炎明熹（Gigi）、15歲姚焯菲（Chantel）和15歲鍾柔美（Yumi）拉低平均年齡，而41歲的姚子羚竟成為當中年紀最大花旦，但無可否認她依然Keep得非常好。

網民嚴選50強人氣花旦/歌手，你又認不認同？（香港討論區照片）

當中姚子羚是年紀最大的。（IG/@elaine_yiu）

姚子羚原來一是名台妹，她的母親是台灣人，小時候每逢假期經常到台北市度過。曾在澳洲讀大學的她，就因爸爸生意當時受到金融風暴影響，令她被迫放棄學業做過兼職啤酒推銷員幫補生計，有次更遭客人拍打屁股非禮，幸得菲藉同事出手幫助。直至2002年，她獲TVB8的人員邀請參加《TVB8全能主持比賽》得到冠軍，與無綫電視簽約成為旗下合約女藝員。

台妹仔一名！（IG/@elaine_yiu）

2015年，姚子羚憑《張保仔》「炎貴妃」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2015》「最佳女配角」獎。雖然早已位居一線花旦，但至今依然與視后無緣。最近姚子羚在《鐵拳英雄》劇中飾演擅用峨嵋刺的高手，除咗武器吸晴之外，子羚劇中造型亦相當養眼，她亦笑言對這些造型「又愛又恨」，因為拍攝前期天氣較冷，為配合所飾角色的人物背景，就有不少露膚造型，要「風度」就需犧牲「溫度」，還要進行嚴格的身材管理，才能呈現美好的體態，演員的自我修養都讓人不得不服！