35歲高海寧傳有意離巢　客串內地劇變「寧姐」3個月賺七位數

今年一月剛踏入35歲的高海寧 (高LING)，自年半前客串內地百億點擊劇集《三十而已》後，升價百倍在內地人氣直線上升，工作浪接浪有指短短時間已賺七位數人仔非常和味﹗有傳她有意趁機外闖想離巢，與合作近14年的TVB說再見。

高海寧自出道以來一直肯搏肯捱，工作機會不斷。（IG@sammkoling）

高海寧於2008年參選港姐，入行以來出名肯搏肯捱，亦以行動証明自己並非花瓶。2020年，高海寧一連四部劇集《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》播出，令其人氣急升，並憑《反黑路人甲》中「蔣明麗（Angel）」一角在《萬千星輝頒獎典禮2020》三度入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。同年，她在內地劇集《三十而已》的演出亦獲得觀眾激讚，直播、商演、直播帶貨等工作機會急增，有指她在內地工作三個月便賺數百萬。

高海寧（高Ling）前年更因拍攝內地劇集《三十而已》而人氣急升。（微博@高海寧）

本身持有市值800萬油塘私人屋苑物業的高LING，被指未放盤便搬離租住的將軍澳酒店式住宅，秘密進駐沙田豪宅區九肚山的玖瓏山，非常富貴。有指高LING今年年尾將約滿，TVB本於上年提早與她傾談續約，但高LING一直拖字闕，之後更表明拒續約連簽邵氏亦SAY NO。由於高LING勢頭正好內地工作不斷，TVB亦釋出善意，安排她與王浩信張振朗跟TVB首席創意官王祖藍，返內地交流。高LING回覆傳媒聲稱未與公司傾合約，自己希望有多些自由度、發展機會。

高海寧（高Ling）因拍攝內地劇集《三十而已》而人氣急升，連帶直播、商演、直播帶貨等的工作機會都急增，有指3個月已賺七位數。（影片截圖）