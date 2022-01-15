ERROR肥仔新歌Sell溫情　193孖林明禎回味初戀自肥失敗

宇宙天團ERROR兩位成員肥仔及193同是1990年1月14日出世，適逢昨日齊齊生日，二人分別推出Solo歌。肥仔新歌《Dear MaMa》大談親情，MV更邀得影后級人馬鮑起靜飾演媽媽角色，獲對方幫助帶入戲，演技即時大爆發。 193新歌《再次Puppy Love》則是情歌一首，為了自肥，193找來林明禎一同回母校拍攝甜到漏MV，可惜計劃卻失敗了。



為了自肥，193找來林明禎一同回母校拍攝甜到漏MV。

肥仔過去試過發夢遇到親人離世，所以觸發他製作了《Dear MaMa》這歌，他說：「都知道大家好愛對方，但唔敢親口講句多謝，又唔想自己有任何後悔，新歌《Dear MaMa》就係代表我唔敢講出口嘅說話，唔講出嚟，就唱出嚟。」為了配合歌曲內容，今次《Dear MaMa》MV亦大賣親情，肥仔更找來鮑起靜飾演媽媽，因為對方予人親切感，令他輕易代入對方就是自己的媽媽，但遇上影后，肥仔自言都有點怯：「同前輩合作梗係怯啦！但鮑姐Nice到一見面就同已經同你傾兩句偈，畀人好祥和嘅感覺，唔會有隔閡，同想像嘅一樣。」

肥仔過去試過發夢遇到親人離世，所以觸發他製作了《Dear MAMA》這歌。

肥仔更透露，多得鮑姐，MV中他輕易入戲，更喊過不停，他回憶道：「有場喊戲，起初以為自己唔知要演幾多次，心諗最好一Take過啦！點知喊完一次，導演真係要我嚟多次，心諗唔係啩，點知呢個時候，鮑姐突然行過嚟摸下我個頭，我就輕易代入返角色，又再喊多次，結果我前後喊咗半個鐘！」肥仔坦言《Dear MaMa》是送給自己媽咪的禮物，希望能夠製造驚喜。

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至於193的《再次Puppy Love》，則以「初戀可以嚟多次」作狂想，193今次除了繼《睡到三點》再次參與填詞工作外，也全情投入MV的製作，他說：「一開始已諗到MV畫面要有朦朧美，有以前8、90年代檸檬茶廣告嘅Feel， 於是搵咗《ERROR自肥企画》兼《花姐ERROR遊》的Writer阿輝幫忙度橋。」

《再次Puppy Love》MV還有3妹（193妹妹）、造星4 Candy及Yoyo、Delta T及霍哥@微辣客串其中。

提到今次找來林明禎擔任女主角，193笑指事前跟阿輝要求自肥，劇情中最好加入一些身體接觸情節如頭貼頭、臉貼臉的場面，不過最終事與願違，193大嘆道：「今次我返自己中學拍攝，都特登來來回回幾次返去學校同校長傾，但我母校比較專注學業，校長睇完故仔之後話唔得，因為學校唔鼓吹學生談戀愛，所以最好唔好有呢啲戲份。咁我梗係用鹹濕仔角度，再問校長呢啲戲份可唔可以移師去公園或其他街道拍攝啦，但最終都係被拒，所以對校長……Respect！」其實《再次Puppy Love》MV還有3妹（193妹妹）、造星4 Candy及Yoyo、Delta T及霍哥@微辣客串其中，星光熠熠。

至於193的《再次Puppy Love》，則以「初戀可以嚟多次」作狂想。

《再次Puppy Love》不僅MV很有畫面，就連歌詞都十分露骨，令人想入非非，不過193卻說：「我又唔覺得露骨，如果覺得露骨就係你鹹濕。今次唯一一句比較露骨，係『曾幻想一天觸碰你身軀 全日盡在被窩暢聚』，本身仲露骨，係『曾幻想一天觸碰你雙腿』，如果用雙腿就真係太露骨喇！」193指他寫這句歌詞時只是構思一個中學生，幻想自己三十多歲時，在某個周日早上，於美滿的家裡睡覺，但他忽然跳Tone再說：「但我知一定有鹹濕仔諗鹹濕嘢，我都唔怪你，我自己都係咁諗！」

既然昨日是肥仔與193的生辰，也特別請兩位講講自己的生日願望，肥仔認真Mode On道：「希望Error四子身體健康工作順利，最緊要飛黃騰達，所有嘅作品都可以畀人睇到。」193亦衷心表示：「所有愛戴我哋嘅人都身體健康，唔愛戴嘅我唔care。同埋我哋4個可以今年可以有啲成績做到畀大家睇，除咗電視上面，希望音樂上都做到成績畀大家睇，大家見到我哋喺台上面攞獎，無論Solo、四個人都好，都可以有機會做到。」