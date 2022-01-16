王力宏不敢獨自回家原因曝光　網民慨嘆：現在很同情他太慘了

王力宏與李靚蕾離婚事件近日再次上演，李靚蕾於本月11日突然於社交網發數千字長文，控訴王力宏帶3名陌生男子闖往她家中，要求拔掉監控，更嚇哭了孩子，她基於擔心人生安全而未有讓王力宏一行人入屋。而王力宏經理人公司則指她想像力太豐富，王力宏聽取律師建議，不要單獨回家，才會與其他人同行。兩人繼續隔空開火，互相指摘。

兩人再次隔空開火。

今日有台灣媒體就爆出王力宏不敢獨自回家的原因，據台媒報道，對於網友質疑王力宏為何不敢單獨回吾疆家中探望孩子，原因是在於李靚蕾月前的幾篇毀滅性爆料發文後，王力宏已對前妻李靚蕾失去了信任，而且有很強的戒心，就連用了多年的手機號碼都換了，他希望在第三方的陪同下返家看孩子，主要也是為防備李靚蕾有任何意料之外的舉動，希望有第三方在場可以作證。而「#王力宏不敢獨自回家的原因#」更登上了微博熱搜榜第一位。網民隨即議論紛紛，有網民就撐他說：「現在很同情王力宏太慘了」、「是個人都不敢單獨入屋吧」，但亦有網民覺得這個原因牽強：「害怕不是更要開監控嗎？、「帶同三名男子闖家，是個人都不敢開門好吧。」

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李靚蕾逐點反擊王力宏的指控。全文內容如下：

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