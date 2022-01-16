陳楨怡被爆係心機女瘋狂出招冧高層博上位　周子揚心痛指走火入魔

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）最近被爆疑似一腳搭兩船，未與圈外男友Andy分手便與藝人周子揚拍拖，雖她自稱「單身」企圖撲火，但周子揚卻連環爆料兼曬出二人愛的證據，力證自己與Celina的情侶關係，希望Celina承認他是正印男友。

周子揚希望Celina承認他是正印男友。（讀者提供）

昨日（15日）再有報道爆料指入行前任職設計師的Celina，原本是會跟男友食快餐的純情女生，但當選港姐入行後就因為好勝，逐漸變成了心機女。據悉，Celina當選港姐亞軍後獲無綫重用，可是她卻眼紅同屆港姐冠軍謝嘉怡，以及季軍郭柏妍先後入組拍劇。Celina的事業心很強，很想拍劇做女一，並經常追問在娛圈打滾了10年的周子揚，怎樣才可以上位，又怨自己不及其他女藝人多機會。而周子揚心痛女友，就教她要討好高層，送贈有「誠意」的禮物，寫心意卡，可是實際上都是由周子揚在背後出錢出力。他還教Celina向高層表現自己很有心做這份工，兼且要跟傳媒打好關係。周子揚身兼男友、幕後軍師、應援組長、司機、助手以及經理人多職，Celina可說是用到他盡。

貴為西貢地王之子，周子揚真是非常忍得。 （讀者提供）

報道又指爆料者稱由於周子揚是科技短視頻平台老闆，Celina就叫對方給她拍廣告來增加曝光率，又不停叫對方介紹之前在內地認識的導演和監製給她認識，讓她可以返內地發展，以范冰冰為目標。周子揚曾勸過Celina，在娛樂圈發展不可能一步登天，但她卻一意孤行。有指周子揚在情人節送上的鑽戒及鑽石耳環給Celina，卻竟被嫌棄鑽石太細，說要買大粒10倍。

周子揚昨日接受傳媒訪問時，被問有關傳聞表示自己一直瞓身支持女友的事業發展，無論女友想做什麼，他都會支援。但他就坦言覺得Celina入行後，變得急功近利，超級想上位，有些走火入魔，兩人拍拖的話題，亦只是討論怎樣上位，令他大感心痛，就連他媽咪都很傷心。