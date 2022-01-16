陳嘉寶宣布順利誕下第三位女兒　爆老公最開心：又多一個女圍住

陳嘉寶（Anjaylia）本月初安全順利再添一女，為老公誕下第三位千金，母女平安，今天（16日）Anjaylia在社交網站宣布喜訊。Anjaylia預產期原本在去年年尾，但Anjaylia曾表示歡度完聖誕及元旦BB才出世最好。結果「逾期居留」至月初出世，BB出生時重7.2磅，並已取名為Azaliah。在誕下Azaliah一刻，Anjaylia說：「好感動呀，尤其係醫生將一出嚟嘅BB即刻擺喺我心口俾我抱咗好耐，之前兩個女都冇比我抱咁耐。啱啱上一刻明明喺個肚入面，突然之間就出咗嚟擺喺心口上面，感覺好神奇。」

Anjaylia宣布第三位女兒出世。

Anjaylia解釋Azaliah的由來，是與丈夫黃頌祈（Epaphras）深思熟慮、從聖經中找出來的，Anjaylia說：「英文名『Azaliah』係喺聖經入面搵嘅，我知道實會畀人話我哋幫囡囡改嘅名都好難讀，哈哈！其實呢個係一個傳統，因為先生近五代都係基督徒，呢幾代都係會喺聖經裏面搵英文名，我哋都要跟返傳統，其實都搵咗幾個月，搞咗好耐，頭兩個女嘅名Hosanna同Eliana都係有意思嘅，Hosanna嘅意思係asking for God、Eliana嘅意思係God had answered，我想將呢個故事延續落去，Azaliah嘅意思係God has reserved，都有一系列有意思嘅，Azaliah同我個名讀音都好似，就當係送畀自己嘅禮物。而中文名就留返畀爺爺同嫲嫲改，中文名都係想向長輩致敬。」

早前Anjaylia與一班好友舉行gender reveal party，在party宣布bb性別。

而Anjaylia已經有兩位女兒，她們第一眼看到妹妹Azaliah，各有不同反應，Anjaylia透露：「佢哋好鍾意BB。大女完全冇呷醋，自己會同我哋講話『我好鍾意Azaliah』，細囡成日想摸佢，不過有少少呷醋，有陣時見我抱BB都會埋嚟叫我抱。」

全家福So warm，應該又要影新全家福。

年紀輕輕已為三女之母，Anjaylia早前宣佈封肚，誕下三女後Anjaylia坦言要好好坐月，養好身體後繼續追夢，希望給女兒們一個好榜樣，她說：「啱啱播緊我有份參與ViuTV嘅《IT狗》，等我坐月嘅時候可以睇吓劇輕鬆吓，好開心呀！而家好好調理好身體就有動力做自己想做嘅事。對於BB嘅期望，最緊要係佢哋都健健康康、開心平安，我同先生意向一致，生仔生女都冇所謂，我已經完成一個壯舉，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事，大女同二女一齊玩，大女會識得保護妹妹，二女學嘢都會學得好快，呢個策略成功！哈哈！」

正所謂三個女人一個墟，加埋Anjaylia是四個女人，原以為是Epaphras痛苦開始，怎知道Anjaylia說他是最享受：「又多一個女圍住，佢好唔得閒嘞，我冇乜事就去出先，佢搞掂晒！哈哈！諗返起老公一知道係女嘅時候，就開咗支靚酒，仲請朋友食飯慶祝，而家生完三個，理想達到嘞！」

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