林芊妤Coffee當年失戀、離開TVB不幸連環發生︰當時決定做老姑婆

林芊妤（Coffee）現時除了是知名YouTuber和瑜伽導師外，亦創立了自己的運動服裝品牌，家庭方面，她跟老公翟志榮育有一個可愛的兒子翟德彥（伯伯），完全是兼顧事業和家庭的女性。日前，她在YouTube分享自己的故事，講到自己如何由依賴變成獨立自主的女生，更大方分享了當年的感情經歷，勉勵網民們。



Coffee強調老公不是富豪，但自己也不是要養老公。（YouTube影片截圖）

片段一開始，Coffee就先「闢謠」，有謠言指她嫁了金龜婿不用工作，她澄清︰「我老公唔係金龜婿，都唔係富二代，爸爸媽媽係小康之家，係一個幸福嘅家。」另一個謠言盲指她要養老公和全家人，她說︰「我老公係絕對唔需要我養佢，因為佢係一個專業人士，佢絕對係有能力養起我，有能力去養起成頭家，有能力去畀一個好嘅生活我，但佢唔係好有錢，唔係富豪。同埋我係冇叫佢畀家用我，我覺得呢個屋企我都有責任去負責，同埋我又有能力，所以我覺得我自己係可以賺錢去貢獻畀呢個屋企，所以我同我老公係處於一個財政獨立嘅狀態。」

Coffee大方分享以往的感情經歷。（YouTube影片截圖）

Coffee表示自己在福建家庭長大，家裏重男輕女，由細到大都被灌輸「男主外，女主內」的家庭觀念，覺得女性要做家庭主婦，直到長大後拍拖，她也是一個好倚賴的女朋友，「我成日都覺得要黐住男朋友，需要男朋友去照顧我。」需要對方為她做很多事，要對方的關心，無形間給了對方很多責任，「我自己就變成咗一個愈嚟愈小鳥依人，或者覺得自己係一個一無事處嘅女仔。」講到其中一位拍拖兩年的前男友，二人在TVB認識，加上年紀差不多，又一齊拍同一套劇，慢慢開始拍拖，前男友以前的名聲不太好，而Coffee也是跟他拍拖後才知道的，她指當時的男友為她改變了很多，她亦感覺到到方好愛錫她，直到二人拍拖年幾後，他決定離開演藝圈，覺得自己並不適合，而且不想留在TVB，想到內地發展。

Coffee經常向大家宣揚正面的思想。（IG@coffee89921）

前男友同時亦想Coffee離開TVB，因為他覺得這一行好複雜，又會遇到不同的男生，又會可能跟男生有親密鏡頭，有接吻戲等，Coffee亦好奇，心想︰「一開頭都喺TVB識，點解依家先唔想？」二人因這事鬧分手，分開了兩、三個月，當時前男友已離開香港，Coffee更因此「瘦到得返排骨」。直到他們復合，Coffee妥協會減少在香港的工作量，將對方放第一位，雖然有好朋友的提點，但並沒有點醒Coffee，她真的到內地陪男友，幫他執屋、煮飯，但最後她形容為「唔係happy ending」，二人分手，Coffee沒有講明是什麼原因，但就表示「好似捉姦咁」，暗示對方有第三者。

跟以前比，現在的Coffee似脫胎換骨一樣。（視覺中國）

Coffee失戀後就回香港工作，但當時已少了很多工作機會，沒有錢又沒有事業，她形容是「愛情低潮」，她的好友對她的提點是︰「要記住你嘅事業同你嘅錢都係你嘅，但係如果你將你所有嘢都押喺一個人身上，當你冇咗佢嘅時候，你就等於冇咗全世界。」這次後，她深受教訓，「由嗰次開始，我就話畀自己聽，我唔可以再成為一個倚賴男仔嘅女仔。」她續說︰「加上當時都真係一個好大嘅傷害，而導致之後發生一連串唔好嘅新聞，其實係一段時間入面不停咁發生。」

Coffee現在有一個美滿的家庭。（IG@coffee89921）

Coffee更表示當年決心做老姑婆，「我由嗰一刻開始，我冇再focus喺我嘅愛情上面，我好努力去工作，我好努力去學瑜伽，做瑜伽老師，繼續拍劇，但係又不幸地又發生咗啲嘢，咁我離開咗TVB，當時我真係決定我要做老姑婆啦！我話畀自己聽我唔可以再靠男人，因為男人靠唔住，可想而知嗰陣我個傷害有幾大，但係到我有呢刻諗法嘅時候，我老公就出現咗啦！係咪真係整定？因為嗰時我已經係買埋層樓，諗住同我屋企人住，叫我爸爸媽媽搬入去住，諗住做老姑婆，諗住呢一世都自己一個好努力工作，然後自己陪自己嘅爸爸媽媽。」但搬入新居不夠兩個月就認識了現在的老公。

Coffee現在除了是瑜伽導師，亦有自己的品牌。（IG@coffee89921）

跟翟志榮一起後，Coffee表示有點不習慣，「當時識到佢，佢同我以前所有嘅男朋友都唔一樣，我老公同我係好似兩個世界嘅人咁樣，我完全適應唔到佢嘅步伐。」因為對方在外國長大，覺得女生和男生是公平的，後來慢慢適應。「都因為當時我決定咗唔再拍拖，亦都唔想結婚，所以我同佢一齊嘅期間，我係對佢冇任何期望，我亦都冇任何憧憬要同呢個男人結婚。」Coffee說。

+ 12

當沒有期望時，事情反而會來得自然，Coffee發現自己有BB，一直以來翟志榮也有跟她說不如結婚，但Coffee好多顧慮，覺得二人差異很大，不敢想結婚，直到有BB，Coffee終於決定要結婚，但她鼓起了最大的勇氣，向對方提出婚前協議，希望對方負責小朋友的學費和住的地方的費用，「我希望我嘅錢唔係淨係奉獻畀屋企，我都希望我儲到少少錢，因為呢個會成為我嘅安全感，如果我哋第時有咩事，我都希望我可以自立。」直到二人結婚後，Coffee才慢慢釋除了顧慮，她大讚老公好好，又好負責任。現時她覺得自己有能力想買什麼就買什麼，努力賺錢自己用，反而男人會更識珍惜這樣的女生，因為覺得二人是平等的，也見到女性內心的強大。

點擊睇Coffee留言及更多靚相：