雞排妹鄭家純賣樓被設局偷拍！與地產商對話紀錄曝光：對人性失望

台灣藝人鄭家純（雞排妹）除了自己的演藝表現之外，更活躍在其自創品牌副業上，並且將其部分資金投入房地產投資。先前才傳出，鄭家純準備要將名下的精品豪宅售出，沒想到17號卻控訴，房仲店長竟設局偷拍，並且怒揭對方說謊、撇責，直喊「對人性失望」。



鄭家純於Facebook透露自己在早上時收到經紀人的訊息，發現自己與房仲業務簽約的畫面遭到偷拍，還分析拍攝角度就是在店內拍攝的，她打電話給委託的房仲詢問，並且要求偷拍者道歉。幾分鐘後接到了店長的來電，指出「確實是同仁拍攝，會這樣做是因為看到匯報資料上有我的名字，出自仰慕，所以當天在現場做了偷拍行為，然後『讀者爆料』提供給媒體」。

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不過鄭家純卻覺得不對，並點出其中疑點，她表示自己去年悄悄改過本名，一般來說不會有人知道資料上的名字是她，後來店長隨即改口承認「是他指使同事偷拍，但只是一種業務作為，為了和總公司呈報進度」。

鄭家純強調，自己為了對方方便，才特地到現場去簽約，她憤怒表示「好意卻讓我傻傻被設局」，不過該店長並不認同「設局」一說，鄭家純隨即向他分析，對方能做到店長職位，代表有足夠的社會經驗知道偷拍行為是違反職業道德的，「不論是買方還是賣方，在店裡就是顧客，不該因為我是公眾人物，就得受到這樣的對待」。鄭家純也指出，在這個認知下，指使同事偷拍，這和路人出自好奇心而偷拍，是完全不同等級的。

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鄭家純提到，簽約的時間點是在上週五，對方偷拍爆料已經過了近3天，卻沒有對這個決定感到後悔，鄭家純認為對方就是想透過讀者報料來獲得免費的媒體報導，更說「事實已經成立」。同時鄭家純直指該名店長不斷想以謊言糊弄過去，甚至發現無法讓不存在的同事背鍋，還想用「業務作為」來解釋，鄭家純向對方說「以我的立場來看，用設局這兩字並不過份。你的道歉不會是真誠的，不需要再多說什麼了。這件事情讓我滿難過，也對人性更失望」。

鄭家純還在留言處回想起，那天業務還想送她公司出的書，她當時因為沒興趣婉拒，業務說「裡面還有寫，怎麼辨別壞房仲喔」，讓鄭家純直喊「難不成是業務有苦難言，我沒get到暗示嗎」。網友們見到此訊息後也留言回覆「超多壞房仲，我朋友上次素顏去看房穿太辣照片也被傳去爆料公社」、「公眾人物不代表就可以被這樣對待欸…而且還是職業操守問題，這樣以後誰敢跟他們買房」、「完全不行欸這種行為」。

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