雞排妹鄭家純「掃樓」買樓買全層　一買一賣扣完稅仍然激賺呢個數

【雞排妹鄭家純】台灣女星雞排妹鄭家純去年11月才因為自嘲「處女座驗屋是建商惡夢」，拿水平量電箱掀起討論，12月已開始刊出售屋資訊，以21坪2480萬元（台幣、下同）轉售，一買一賣欲賺價500萬造成熱議，位居「新生代女星聲量排行」第二名，對此鄭家純也大方坦承自己是投資客。她也在粉專發文澄清，實際成交價要看狀況，加上還得繳稅，實際進帳不會賺那麼多。



殺很大？鄭家純揪團買屋「包整層」降低購屋成本

頗有生意頭腦的鄭家純，除了時常跟網友分享投資股票心得，去年也跨入房地產市場，首先挑蛋黃區房子，以便未來好脫手，最後買下大安區新建案「敦南好好」，與親友包下8樓整層共三戶，以量制價殺價200至300百萬，鄭家純從每坪開價105~110萬元，最後以89萬一坪入手。

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鄭家純賣屋價格多少？大安區22坪2488萬挑戰市場

鄭家純購入的房屋，刊在賣屋網已變成每坪單價112.94，22坪總價2488萬不含車位，價差高達500萬，對此專家表示「敦南好好」交屋後還未有成功轉賣，此開價頗挑戰市場接受度，加上持有年數低，稅金高達45%並不太划算，不過鄭家純也在粉專轉發貼文，「自己以投資客立場，該付多少稅就付，什麼自住小換大都不用」，直言若不想繳稅，何不投資其他項目？

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求售新聞發酵後，鄭家純向媒體透露，她表示目前要賣的物件其實有兩間，假設都沒有被殺價，獲利粗估為739萬元，但還要扣除稅金跟仲介費、過戶費等支出，實際利潤也不到500萬。

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