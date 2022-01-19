小A辣男變女愧對列祖列宗跪足700級樓梯　每下都磕頭背後另有原因

台灣網紅「小A辣」為追求理想中的樣貌，自2018年起開始一連串的整形手術，直到2020年赴泰國接受性別重置手術，成功變成女兒身，不過她也坦言「我覺得我很對不起黃家祖先」，於是她特地動身前往苗栗仙山，虔誠跪爬了700多階，全程花了1個多小時才跪完。



小A辣在影片中表示自己在台灣疫情爆發前，為了消除業障、祈求家人健康與疫情趨緩，就已經來跪過700層階梯，如今再度前來挑戰，則是希望將功德迴向給她的冤親債主、祖先、父母及佛牌。

【圖輯】跪足700級樓梯「每下都磕頭」！點圖放大看小A辣跪地影片截圖👇👇

+ 4

過程中小A辣每踏上一格階梯，就跪下磕頭一次，就連沒有樓梯的地方也一路跪過去，幾乎沒有休息，她也表示：「每跪一階代表懺悔一次」，至於為何要懺悔，她也坦言因為自己跑去變性，覺得很對不起黃家祖家。

【相關圖輯】小A辣變性手術驚慄過程全公開 下半身全是血塊 網民睇見都覺痛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

小A辣最後花了整整一個多小時，終於跪完700多階，她表示祖先如果知道自己的子孫跑去變性的話，其實他們是會很生氣、很難過的，因此希望自己能透過這700多階的誠心之舉，保佑身邊的人及祖先都平安順利，也希望他們不要再為她做出這個決定而有怨恨。

【同場加映】慎入！與小A辣撞臉的女星斯亞疑似又整容「新樣」被網民封「劣化版小A辣」（點圖放大看斯亞IG近照👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

護理師感染源不明 亞東醫院普篩5千人結果曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】