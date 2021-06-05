台跨性別模特兒Aura登VOGUE封面　出道前受盡歧視：沒有人要簽我

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 11:00

旅居米蘭的台灣跨性別變性模特兒Aura登上「VOGUE Taiwan」雜誌封面，成為台灣首次登上時尚封面的「跨性別模特兒」，在本土疫情大爆發的前幾天，盛夏30幾度的高溫，她來回踩在滾燙的沙裡，一點也不在意，開心直呼：「我太期待今天的拍攝了，感覺自己好像一直在等這一天。」

Aura接受「VOGUE Taiwan」雜誌專訪，吐露變性心路歷程，從小就是師長口中那個「不太一樣的孩子」。中學成績好的她，是代表學校受市長頒獎的模範生，卻因外型、個性，被學校主任「叮嚀」：「別太娘啊！」飽受同學捉弄霸凌。因性別教育的匱乏，她小一時就發現自己喜歡男生，直到中學才知道「同志」這件事，卻也因知道後更困擾自己，「我喜歡男生，但我不覺得自己是個男生，反而希望成為一個女孩子。」

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因母親生病過世，加上出國留學，Aura才有了變性的念頭，當醫生告訴她媽媽只剩下1個月的生命時，她對媽媽吐露20幾年來的內心感受，「我希望媽媽可以全然接受我，她是我一直以來努力的原因，我希望將來賺很多錢跟她一起生活。她跟我說：『我其實都知道，很抱歉我沒辦法在你最彷徨的那段時間陪伴你。做自己最想做的事情，我會在天上守護你。』」

在出國留學前，Aura已備好成年、2位精神醫師診斷性別不安症等台灣法令需要相關證明，在義大利念碩士的第2年，她返台動手術，休息1個月後，忍耐著身體的不舒服，回義大利繼續唸書，Aura苦笑：「我終於完整成為一個女生，但並不是做了手術後一切問題就解決了，做完手術後還是要生活，還是有很多挫折要面對。」

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初期在國外當模特兒，她遭受到各種挫敗，「沒有經紀公司要簽我，很多業界的人都說我不適合做模特兒，巴黎的友人更直接對我說：『你沒背景、沒資源，又是亞洲變性人，被拒絕真的很正常。』但沒關係，我就是要做給你們看。」去年她登上米蘭時裝周伸展台，一現身驚艷全場，Aura說：「所以如果你身邊有像我一樣Diversity、跨性別的朋友或孩子，盡力的接受和愛他，你不會後悔的。如果是跟我一樣的朋友，不用急著去證明自己，反而要花時間接受自己、認識自己，並內在和外在的強化自己，有一天時間會替你證明一切。」

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