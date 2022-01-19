Coffee林芊妤助母親回春　逆齡生長脫胎換骨：自己是成功了

藝人林芊妤（Coffee）時常在社交網站發布教人做瑜珈的運動片之外，分享最多的絕對是她與兒子日常家庭發生的溫馨照片。昨天（18日）她罕有的分享母親的照片，同時打了一段千字文，而Coffee發布的照片中，將母親的樣貌以前和現在做了一個對比圖，網友看完驚呼一句「逆齡生長的母親」。

Coffee現在除了是瑜伽導師，亦有自己的品牌。（IG@coffee89921）

文中的Coffee寫道：「以前我媽媽經常有一句掛口邊的口頭禪，『哎呀我都50多歲快60歲啦，老也是很正常呀～～～（其實佢當時只有51歲）』，佢以前從來也沒用過護膚品，而且不會襯衣服也不會扮靚更別說化妝，以前篤佢臉上的皮膚是完全零彈性。這一兩年我開始幫她扮靚，因為我很想告訴她就算年紀不輕，也可以做一個風韻猶存的女人，她一開始的時候很抗拒，但慢慢地她看到自己的改變，也都開始接受讓我改造。」

Coffee現在有一個美滿的家庭。（IG@coffee89921）

Coffee母親因為得到Coffee的幫助，雖然年紀增長，卻越活越年輕，看下去與真實年齡完全不相符，「因為她真的看見自己越來越美，皮膚也越來越好皺紋也淡了很多，而且心態也開始變得正面，所以我真的認為自己是成功了，將佢由一個樣貌老過真實年齡的女人，成功變回56歲年齡相若的樣貌沒錯！！是回春啊，但最重點的是她連性格也變開朗了，所以也引證我一直以來對你們說的話，這世上從來沒有醜的女人，就只有懶的女人。」

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