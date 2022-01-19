阿正爆Elsie扮Marf真正原因　直認想轉Look：我鍾意Gao個頭

商台DJ阿正（黃正宜）憑ViuTV遊戲綜藝《膠戰》搞笑活潑表現成功彈起，她經常在Instagram及其主持的電台節目上分享爆笑趣事。昨日，阿正的拍檔兼好友Elsie（呂佩琳）昨日（18日）在社交媒體上分享自己因阿正的意見而挑戰扮COLLAR成員Marf的照片。阿正今日（19日）在尖沙咀出席活動，接受《香港01》採訪時，解釋其實這是個大懲罰，因為早前她與Elsie約好去紋身，誰知道Elsie臨時縮沙，留下阿正自己去紋身，使阿正決定要報復Elsie，而最近COLLAR的成員Marf（邱彥筒）非常顯眼，令阿正萌生這個想法。

Elsie染陰陽頭扮Marf勢入COLLAR？ 改藝名「馬虎」本尊都讚可愛

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由於要Elsie由頭到尾大改造，所以整個造型弄了大半天，新造型與Elsie以往的風格大相徑庭，使平時上班已經好頹的Elsie，近日的心情更是頹上加頹。但是身邊的朋友以及男同事都紛紛對Elsie的新造型讚好。而阿正又分享，如果自己模仿COLLAR成員的話，希望可以模仿隊長Gao（沈貞巧）：「我鍾意阿Gao個頭，型喎！我係想試下個髮型㗎，但係因為嚟緊有嘢要拍就唔可以漂頭髮，有機會都想試下。」

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