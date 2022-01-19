胡楓90大壽收金桃壽蛋糕　TVB孝順擺廿圍慶祝因疫情告吹

香港娛樂圈長青樹胡楓（修哥）去年以89歲之齡，打破下最年長歌手紅館舉行演唱會紀錄，原來修哥昨日（18日）迎來90歲大壽，無綫（TVB）為他慶祝送上金壽桃蛋糕，修哥接受《娛樂新聞台》訪問，特別感謝TVB，因為原本為慶祝90大壽，原本訂了廿圍酒席慶祝，可惜因為疫情問題而被逼取消，但仍令修哥非常感動。

修哥90大壽，收到TVB送的金壽桃蛋糕及新海報。（影片截圖）

雖然酒席無法舉行，但修哥仍與羅蘭、姜大衛李琳琳夫婦慶祝，除了金壽桃蛋糕，又特別準備了一張「修哥90逢春繼續威楓演唱會」海報，似乎想預祝修哥今年可以再破紀錄。去年修哥生日同樣因為疫情未能大肆慶祝，契仔契女加上圈中好友包括張學友、張家輝、苗僑偉等都以網上Live chat為修哥唱生日歌，今年修哥亦有收到張學友、林憶蓮、劉美君等的遠距離祝福，至於生日願望，修哥希望無論自己、屋企人及所有朋友都身體健康。

修哥又多謝TVB幫自己擺廿圍大壽，可惜因為疫情取消。（影片截圖）

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