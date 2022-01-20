李靚蕾握賜死王力宏最後底牌不公開原因曝光　男方認：一直很害怕

王力宏與李靚蕾離婚事件近日再次上演，李靚蕾於本月11日突然於社交網發數千字長文，控訴王力宏帶3名陌生男子闖往她家中，而王力宏經理人公司則指她想像力太豐富，王力宏聽取律師建議，不要單獨回家，才會與其他人同行。兩人繼續隔空開火，互相指摘。據悉王力宏為了躲避李靚蕾，甚至換了手機號碼，雙方僅透過律師聯絡。王力宏亦曾在發文中坦言在這段婚姻裡，他一直活在害怕之中。他身邊人亦透露他很害怕前妻有過激行為會傷害到孩子。而「#王力宏換手機躲李靚蕾#」還登上了微博熱搜，令不少網民批評他「心裡有鬼」，質疑他買網軍，不禁罵道：「很煩」、「夠了」、「消停吧」。

兩人早前再次隔空開火。

另外有消息指，李靚蕾曾揚言手中握有王力宏婚內出軌的不倫證據，將會當作為最後底牌。對於她至今遲遲都沒有公開這些證據，有一說是她手中那些證據的取得手段恐怕違法，導致無法擅自公諸於世。但亦有另有一說則是她其實由始至終都沒有證據在手。

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李靚蕾逐點反擊王力宏的指控。全文內容如下：

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