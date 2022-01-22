今生有你 | 鍾漢良為角色減磅9kg　與李小冉激吻獲讚：體會到苦澀

由鍾漢良（Wallace）、李小冉主演的內地劇集《今生有你》自開播後話題不斷，兩人相隔12年再度合作，繼續上演虐戀，每日收視飆升，評價幾乎有讚無彈。



《今生有你》在網絡多個平台以及央視8套播出，收視每日飆升。（微博@電視圈大哥）

劇集改編自匪我思存小說《愛你是最好的時光》，男女主角聶晟宇（鍾漢良 飾）、談靜（李小冉 飾）是年少時彼此深愛的戀人，但陰差陽錯帶著對彼此的恨意分開，重逢後雙方又愛又恨，直到誤會解開才攜手共度餘生。鍾漢良飾演聶晟宇初期陰鬱、冷峻、心事重重，與朋友一起也似是強顏歡笑，總是給人沒有什麼精神氣之餘，還略帶頹廢的感覺，為了貼近原著，他特別為角色減磅9kg，將瘦削又脆弱的感覺詮釋得淋漓盡致，令屏幕前的觀眾也感到心疼，代入感很強。

鍾漢良183cm的身高，為劇集減9kg，與角色更加貼合，非常敬業。（微博截圖）

最新一集中，鍾漢良與李小冉迎來首次吻戲，在浴室上演激吻一幕。事緣李小冉在醫院被丈夫意外打傷嘴角，鍾漢良當場便與之發生衝突，面部受傷，但由於李小冉丈夫已經前科累累，不能再入警局，否則將面臨判重刑，於是便尋求鍾漢良原諒。面對這樣的場景，鍾漢良可謂又氣又心痛，將李小冉推向浴室質問，明明被粗鄙的男人所傷，反倒還要如此卑微求情，終於再也抑制不住內心積壓折磨已久的愛，在女方身上肆虐自己的情感，痛苦、絕望又崩潰，兩個支離破碎的靈魂緊緊相擁，卻是互相刺痛對方。

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對於這場吻戲，不少網友都看得淚流滿面，感觸頗深，紛紛大讚：「這場吻戲我體會到了聶晟宇深深的苦澀」、「一個壓抑已久的吻，不是心的回歸，卻是五味雜陳」、「真的跟他以往演繹的吻戲有很大的不同，這是瘋狂的！虐心的」等。