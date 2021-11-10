勇敢者的征程 | 鍾漢良零下10度攀登雪山　於海拔3400米時竟失聯

為紀念「建黨100週年」，內地除了推出影視作品之外，還拍攝了一套紅色之路探險體驗紀錄片《勇敢者的征程》，由紐西蘭探險家Josh James，聯同中國探險者鍾漢良、竇驍、張馨予、焉栩嘉一起身臨5個中國歷史上的偉大征程。



Josh分別同四位藝人探險。（微博@騰訊視頻勇敢者的征程）

節目於9日首播，第一集是鍾漢良（Wallace）體驗中國工農紅軍長征的關鍵階段——翻越夾金山，作為世界屋脊喜馬拉雅山脈的一部分，夾金山是藏族人民世代居住之地。在上山之前，Josh同鍾漢良先到一個村莊找到紅軍嚮導的後代，了解今次冒險行動的信息，離開之前模仿當年的紅軍，兩人各飲一碗辣椒水，以此禦寒。而紅軍嚮導的後代還贈送了特別的盛水道具「豬膀胱」，它的強度和防凍性能使其成為完美的容器，在儲存足量的飲用水後，Josh同鍾漢良便開始上山。

兩人是次攀爬路線。（視頻截圖）

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在行到海拔2500米時，Josh已經有些頭暈，但鍾漢良似乎毫無反應，繼續一路向前。休息片刻後，兩人繼續登山，同紅軍一樣，他們沿路尋找可以吃的食物，一些樹上的果子，主食是羊肚菌。

Josh尋找的野果子。（視頻截圖）

其實森林中很多蘑菇都有毒，不過Josh表示羊肚菌很易辨別：

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到達海拔3500米時，空氣更加稀薄，氣溫驟降，風也愈發強勁，Josh同鍾漢良腳步變得遲緩，所經過指出，平均每隔不到100米，就曾經有一位紅軍戰士長眠不醒。兩人踩著岩石攀登陡峭的山崖，風中還夾著飄雪，到3800米時，山坡已是厚厚的積雪，每行一步雙腳幾乎都會下陷，Josh愈發感到呼吸困難，伴隨鼻涕同咳嗽，而鍾漢良依然表示：「我覺得我目前還好。」

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氣溫持續下降，狂風捲起的冰雪讓視線變得模糊，Josh已經喪失了方向感，但他意識到，兩人已經偏離正常路線，於是拿出地圖與指南針辨別方向，他們繼續攀爬一段路程後，終於到達頂峰。

事實上，在攀登頂峰的一段路程，只有鍾漢良同Josh兩人，他們互相記錄對方。而在紀錄片的花絮中，兩人在偏離正常路線後一度與節目組失聯，找到正確方向後，才與山下的工作人員取得聯絡，在山頂同攝製組會合。

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休息片刻之後，Josh與鍾漢良的下山之路更加艱難，1米深的積雪覆蓋著陡峭的斜坡，每行一步雙腿都深陷雪地，幾乎無法正常行走，非常消耗體力。但白天只剩下兩個小時，兩人沒有時間再休息，幸好一路下山，氣溫逐漸回升，林地取替了積雪覆蓋的山坡，可是這並不意味著艱險已經渡過。在前往目的地的途中，他們要經過一條狹窄的小路，右邊是高山，左邊是懸崖，相當驚險，除此之外，還有一條湍急的河流，河中有石頭，特別滑，且水溫低，Josh同鍾漢良肩並肩，一手扛著行李，一步一步慢慢過河。

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經過今次的翻越夾金山的挑戰，鍾漢良同Josh都切身感受到當地自然條件的惡劣，即使在裝備充足的當下，攀登這座山都如此艱險，難以想象當年紅軍的經歷，因此兩人都感觸良多，大為震撼與感動，向戰士們致敬。看完節目後，除了感嘆當年紅軍的不易，網友們也大讚鍾漢良：「鍾漢良還挺能吃苦的」、「小哇真的太勇敢了，為你驕傲」等。