朴信惠婚禮 | 李洪基D.O.現場獻唱　嘉賓卡士強勁李敏鎬都有份！

31歲韓國女星朴信惠與交往4年的男友崔泰俊於今日（23日）在首爾舉辦婚禮，婚禮只邀請親友參與，但有不少現場畫面曝光，場內佈置簡單，似是以梨花做背景，朴信惠身穿純白色薄紗拼接露背婚紗，挽著崔俊泰的臂彎入場，非常甜蜜。



除了一對新人備受網友矚目之外，參加婚禮的一班明星也成為熱話。包括Rapper Zico為兩人朗讀親筆信，送上祝福；李洪基獻唱《繼承者們》的主題曲《I’m Saying》；D.O.與Crush演唱了《鬼怪》插曲《Beautiful》，以及歌手李笛帶來《萬幸》等。李洪基曾經同朴信惠合作劇集《原來是美男》，建立深受友情，另一位主演鄭容和還曾與女方合作另一套劇集《你為我著迷》，在劇中愛得浪漫，不過今日就未有先身；同朴信惠拍攝劇集《繼承者們》的李敏鎬亦有到場祝賀，令一班劇迷很是興奮，不愧為「男神收割機」。

而其他賓客還有IU、南宮珉、李瑞鎮、雪炫、李世英、金汎、嚴志媛、黃燦盛、任瑟雍、尹均相、吳漣序、柳俊烈、李東輝、柳演錫等，大牌雲集，星光熠熠。

李敏鎬今日亦在IG恭喜朴信惠。（instagram@actorleeminho）

+ 3

朴信惠與崔泰俊是中央大學的校友，2017年由前後輩關係發展為戀人，去年11月23日，朴信惠宣布結婚消息，並公開已經懷孕，現正等待心生命的誕生。