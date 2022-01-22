雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳　抽水賣廣告爆公關災難

富貴YouTuber雪姨一向深受網民歡迎，早前拍片開箱Chanel倒數月曆中伏更成為熱話，不過最近她卻因為一條盆菜點評片而引爆公關災難。片中，她先後點評酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，而她品嘗基隆茶餐廳的盆菜時便指蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton出品相差太遠，最後基隆茶餐廳的評分只有2.5分，而帝京酒店和Ritz-Carlton則分別是7.5分和9分。

點擊下圖觀看雪姨評基隆茶餐廳一人盆菜畫面：

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不少網民認為雪姨把大酒店的盆菜和茶餐廳的出品直接比較非常離地，更鬧她踩完基隆茶餐廳的盆菜髮菜少後，再賣生髮產品廣告極不尊重，加上基隆茶餐廳經常向弱勢人士派飯，深受網民支持，所以片段引來大量負評。

及後，雪姨不但將片段下架，更在YouTube社群致歉：「想同大家講點解會將兩間酒店級迷你盆菜同一間茶餐廳級嘅迷你盆菜做比較，係因為我哋拍呢啲影片之前，Content同事同我講咗，出面好少地方有出迷你盆菜。」之後，她亦有在IG再補飛：「我哋嚟緊應該會為基隆做返啲事，大家請放心是會彌補的，我會勇於承認過錯，然後用行動去彌補。」但民憤似乎未有因此而平息：「拍片道歉啦」、「黑心」、「咁樣評真係公道咩」、「人哋賣幾錢呀」。

雪姨將有關片段下架後，便在YouTube社群致歉。（YouTube/@Snow E）

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