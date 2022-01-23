容祖兒Twins直播帶貨出師不利？　網友質疑不專業：多做點功課啦

最近Twins與容祖兒的內地真人騷《因為是朋友呀》正在熱播，日前三人在短視頻平台抖音首次直播帶貨，卻引起不少爭議。



三人最近因節目話題不斷。（微博@因為是朋友呀）

直播開始後，三人先帶貨「唱K神器」，還一起合唱《下一站天后》、《心淡》、《姐妹》等，氣氛活躍，也很賣力。然而，在介紹護膚品時，三人一直望著前方，疑似在看提詞器，且介紹產品的過程中也結結巴巴，似乎不太了解，因此被觀看直播的網友質疑：「你們使用過嗎」、「多做點功課啦」、「照著讀嗎」等。

事後，網友也熱議起三人，認為她們這樣直播帶貨很掉價：「完全拉低幾個層次」、「只能說為了在上海買房很努力了」，甚至還有粉絲發文稱「打死也沒有想到港樂天后和港樂殿堂級女子組合，有一天要去直播賣辣條」等，似乎對她們有些失望。不過，今次直播帶貨是以「因為是朋友呀」官方賬號進行，因此也有網友認為可能只是節目組的安排。

「直播帶貨」近一兩年來發展飛速，越來越多的明星甚至運動員都加入到該行列，耗時短、賺錢多，與商家各分一杯羹。而不少在內地發展的港星也參與了很多這樣的活動，好似月初借直播復出江華、李國麟、歐陽震華、溫兆倫、佘詩曼、張栢芝、陳自瑤等等，當中有人收益不菲，也有人賣不動貨。作為當下一個普遍現象，很多網友對直播帶貨也表示認同：「做直播不掉身價，掉身價的是只來走過場玩套路」、「做直播很正常，只要用心專業一點就行」、「帶貨不也是一種職業麼，分什麼高低貴賤，只要不是假貨和三無產品就好了」等。