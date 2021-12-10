魯豫有約 | Twins當年聞做組合感晴天霹靂　簽約頭十年無發言權

今年是Twins出道20周年，鍾欣潼（阿嬌）同蔡卓妍（阿Sa）這一年大部分時間都在內地工作，除了同粉絲慶祝出道20周年活動之外，還參與拍攝真人騷《因為是朋友啊》，不時亮相各大晚會獻唱等，工作多多。



Twins 20年來風雨同路。（微博@蔡卓妍）

在日前播出的《魯豫有約一日行》中，Twins回顧了一些過往的工作與生活，阿嬌透露，自己一度想過退圈：「曾經有一次跟公司說我不做了，我覺得那個膽量真的是好大，Mani有跟我說，你以後不要再跟我說這句話了。因為我沉下來有一段時間了，所以我覺得好沒有希望。」

阿嬌曾同Mani說自己不做了。（視頻截圖）

這件事大概發生在2010年至2011年左右，2008年1月尾，阿嬌曾因「不雅照事件」陷入低潮，沉寂了一段時間才重新出發，非常不易，她表示當時應該也只是同Mani說氣話，自己絕對不會輕易放棄：「因為我月亮星座是獅子座，我是不會認輸的。我覺得我是想把我的尊嚴拿回來，我不能這樣就跌倒，所以我還是要爬回來。」

阿嬌當年沉寂一段時間後重振旗鼓。（視頻截圖）

對於這些說話，阿Sa都不知情，同Mani也沒有過類似的對話，雖然有時心裡會想「我不做了」，但不是真的想：「我覺得因為我太喜歡拍戲了，我太喜歡電影了，如果我不當演員，我可以做什麼？當然我有手有腳，我也可以活下去，但是那我人生就會很無聊。好矛盾，我也常跟我助理說，我要退休，然後我助理說不行，你退休誰養我……好吧，為了你繼續做了。」

阿Sa坦言自己很熱愛演戲。（視頻截圖）

不過，阿嬌同阿Sa坦言一直不知道自己有多少錢，阿Sa稱：「反正你還是要做的嘛，那些工作，有錢沒錢都要做。」她續指道：「頭幾年沒有發言權。」這些與公司簽約的時候就已經規定了。而阿嬌補充說：「頭十年都沒有的！」阿Sa笑指自己好些，因為會同Mani鬧交。

阿嬌透露出道的頭十年都沒有發言權。（視頻截圖）

回顧當年入行，阿嬌表示頭半年都不知道經理人是做什麼的：「怎麼有一個女人常常跟著我，不知道經紀人是什麼。」那時二人聽到要做組合之後，第一反應是「晴天霹靂」，阿嬌解釋道：「因為那個時候組合在香港沒有很吃香，如果我們在一起，是不是我們也很容易解散，所以內心有點害怕，就半紅不黑怎麼辦呢？如果不成功，我出來要幹嘛呢？」總之有很多擔憂，哪知道她們成為了陪伴一代人成長的組合，直到今時今日依然非常受歡迎。

Twins表示沒有想過會一起走過20年。（視頻截圖）