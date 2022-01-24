東張西望｜大學生被「搶單」騙走28萬：報警時我已經係嗰日第6個

Cat表示為交學費，所以急於賺快錢，最後被騙走28萬完。(影片截圖)

刷單騙局近年時有發生，無論係《東張西望》抑或報紙都經常報道，但偏偏依然有唔少人成為苦主。喺今晚(24日)播出嘅《東張西望》，苦主Cat係一名20歲嘅大學生，到底佢係點樣係3日之內被編走28萬，兼且絕望到曾經諗過要賣身、賣腎去還債？

刷單騙案時有發生，但依然有唔少人成為苦主。

Cat表示由於要交學費，所以當佢喺IG見到「點擊/訂閱」兼職時，毫不猶豫聯絡對方，而佢最先得到嘅任務係點擊以及訂閱內地網紅嘅影片，一個帳戶有20元佣金，但需要完成5個才算完成一個任務。之後客服將Cat嘅任務變為透過賺多多apps「搶單」，但其實直到呢刻，Cat連自己搶咩單都唔清楚，只知道「每日搶夠60張就就有佣金」、「一個小時就可以賺到5百多元」。雖然任何到後來由「搶單」變成「聯單」，甚至開始需要投放資金，但Cat不虞有詐。「連本帶利有5、6千元左右，自己投放成本3、4千元，有錢賺，所以冇戒心。」後來，當Cat遇上12萬嘅聯單，由於眼見之前幾次都可以連本帶利拎返錢，所以就算問朋友借錢都繼續「搶單」，不過換來係客服要求Cat以88,888元將戶口升級，先可以取回所有資金，而當時客服仲口口聲聲表示「親，你的資金同佣金可一起取回」。結果當Cat過數後，又遭客服指「你呢個會藉太多錢,唔可以一次過拎，要比多388,888元。」Cat有感被騙，於是去報警：「警察話我已經係嗰日第6個被人呃。」

賺多多apps。

就係咁，Cat喺3日之內被騙走28萬，而呢啲錢絕大部份都係問朋友借返嚟，絕望程度可想而知「一開始真係有諗過賣身賣腎，短期內賺返晒所有錢還比朋友。」訪問當日，客服依然繼續提議Cat去財務公司貸款，否則所有資金都會沒收。《東張》主持人曾經嘗試打比客服，但全部直接傳駁至留言信箱。

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