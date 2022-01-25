何婉盈情路曲折望有伴到老　「但如果個女唔祝福我係唔會做」

何婉盈雖然已經50歲，但仲保養得好好。（何婉盈facebook）

選美出身嘅何婉盈，早年淡出幕前後，在馬會任職公關，期間嫁給商人，但婚姻只維持一年半，離婚後和男友未婚懷孕，結果又分手。作為單親媽媽嘅何婉盈，為生活，曾經試過日間做證券公司上班，夜間去馬會工作，如果時間許可，更會北上登台，幾乎一星期七日都在工作。

捱過人生最辛苦嘅十年，何婉盈近日接受港台節目《安哥同學會》訪問時透露，終於捱到有瓦遮頭：「十前年好悲傷，十年後轉工好拚搏，生活安定啲。（主持︰你有錢女嚟嘛。）唔係，只不過我終於可以喺40歲鬆啲買到人生第一層樓，起碼有瓦遮頭，因為之前一直都係租樓，而家人生都安定啲，同埋以做自己喜歡嘅事。」

高峰時期一星期七日都在工作嘅何婉盈，近年終於成功「上車」。(ig圖片）

單身多年，何婉盈在節目中提到希望可以搵到一個能夠伴隨自己到老嘅人。「因為我個女係單親長大，所以佢嘅世界就係我，我嘅世界就係佢，佢係完全唔鍾意有人喺我旁邊，他日如果我搵到人結婚，如果冇佢祝福我係唔會做。」何婉盈對女兒之如此重視，全因父母在她9歲時離婚，令她當了多年的「夾心人」，她說：「爸爸對媽媽唔好，所以媽媽曾經希望我但喺佢嗰邊，但我選擇咗中立，因為爸爸真係好錫我。呢樣嘢係影響我好深遠，甚至直到十幾年前爸爸過生，因為聯絡唔到，媽媽先可以放低。所以到我做媽媽之後，我都希望盡量可以個女係開心成長。」