李國麟「最慘帶貨明星」谷底翻身評價直逼滿分　直播間塞滿陳列品

現年67歲的李國麟去年發展內地市場，除了四出登台，亦加入直播帶貨行列，不過早前直播帶貨足足8小時，出貨量極低，有網民估計他賺不到200元，淪為「最慘帶貨明星」。

李國麟成為帶貨主播，由「最慘帶貨明星」谷底翻身。（節目截圖）

67歲李國麟直播帶貨8小時竟無人下單 慘被淪為「最慘帶貨明星」

李國麟今日（25日）接受《東張西望》訪問，原來他已經谷底反彈，由之前「最慘帶貨明星」，變成有4.71分的帶貨主播。李國麟在節目中形容帶貨新鮮：「如果有辛酸史咪返香港囉，點解要繼續辛酸？帶貨其實都係同粉絲見面、互動，賣唔賣貨係旁邊有人幫手。」又多謝內地粉絲鍾意自己的港普。

又展示放滿陳列品的直播間，證明有價有市。（節目截圖）

李國麟北上淪「最慘帶貨明星」後直認想返香港：好多同事叫我小心

講到上次帶貨無人落單，李國麟解釋是誤會：「我承認係俾人劣評，因為同我合作嘅杭州團隊售後服務唔好，俾人扣分。我係有啲擔心，話我係劣跡帶貨藝人，咁大個仔冇試過俾人話唔合格。」他又環迴360度展示直播間，透露已擺滿陳列品準備再帶貨：「我之後再做多4場，由低分、變做中，再變做高，依家4.71分，5分滿分就好犀利。」

曾經擔心被批為劣跡帶貨藝人，不過現時評價已變回「高」。（節目截圖）

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