大灣仔的夜｜袁詠儀扮工作人員零破綻　張智霖：她隱身術那麼厲害

由張智霖、陳小春、梁漢文、謝天華同林曉峰組成的「大灣區哥哥」，主持的內地綜藝節目《大灣仔的夜》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集中袁詠儀（靚靚）則為了見偶像譚詠麟一面，而假扮成工作人員出現，沒想到偽裝成功連老公張智霖亦認不出來，令到他都激讚靚靚的隱身術相當厲害。

靚靚假裝成工作人員成功欺騙所有人 。（影片截圖﹑袁詠儀微博圖片）

在最新一集節目中則邀請了譚詠麟、鍾鎮濤做嘉賓，他們難得一起上綜藝節目當然要唱歌給大家聽。而偶像譚詠麟難得現身老公張智霖主持的節目，靚靚亦把握機會見偶像一面，於是偽裝成工作人員潛入大灣仔餐廳，在過程中她在譚詠麟、鍾鎮濤面前走過，他們完全沒有發現異樣，到偶像正式唱歌之際，靚靚就現身假裝工作人員在一旁進行拍攝，過程相當順利，連張智霖都沒有察覺她的存在，成功騙到所有人相當厲害。

譚詠麟、鍾鎮濤唱歌給大家聽。（影片截圖）

沒有人發覺靚靚的存在。（影片截圖）

事後張智霖接受訪問時表示，事後靚靚告知他整件事，他才恍然大悟知道原來當時她在現場，否則他一直都不知道：「我沒有發現，沒想到她的隱身術那麼厲害。」

張智霖激讚靚靚隱身術厲害。（影片截圖）