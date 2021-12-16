大灣仔的夜｜被太太情信感動流男兒淚　梁漢文罕曬拍拖照好Young

由「大灣仔哥哥」（陳小春﹑張智霖﹑梁漢文﹑謝天華﹑林曉峰）主持的綜藝節目《大灣仔的夜》掀起不少熱度，屢屢登上微博熱搜成為熱門討論話題。而在最新一集節目中，梁漢文同太太林文慧隔空慶祝生日一幕感動不少網友，林文慧寫了兩頁紙情信令梁漢文在鏡頭前流下男兒淚，共同走過二十多年的愛情路亦令大家非常羨慕。

五子一起主持節目《大灣仔的夜》 。（梁漢文微博圖片）

在上月拍攝節目期間適逢5日是梁漢文的生日，身為太太的林文慧雖然不在身邊，但她亦非常有心思隔空同粱漢文視頻慶祝生日，親自書寫了兩頁紙情信向老公告白，令到梁漢文為之感動更不禁流下男兒淚，林文慧用溫柔的聲音揚言道：「生日快樂，今天是你五十歲大壽，恭喜你快過我就做個五十歲帥大叔。今天這麼特別的日子，我要寫封信給你當生日禮物，紀念一下，第一次寫信給你。希望你以後都開心快活，不要再為我煩惱，雖然你看我是個小孩子，但小朋友也有長大的一天，多謝你多年的照顧陪伴，陪伴我做喜歡的運動，陪伴我到處遊玩，有你支持我可以順利度過，在我手術以後最難忘的地中海旅行是最美麗的回憶，漫無目的散散步欣賞景色也很放鬆，可以坐坐海邊也很幸運，我希望我們以後能夠更懂得愛情，更有力氣再走下去，好快可以再見面，繼續可以去約會。」眼見太太的深情告白，梁漢文亦在鏡頭前表示：「我對她是沒有要求的，只要她開心就好。」簡單的回應充滿了滿滿的愛。

太太寫了兩頁情信向梁漢文慶生。（影片截圖）

梁漢文流下男兒淚。（影片截圖）

另外，在節目同學生相處聚餐的環節中，梁漢文講到生小朋友的話題，揚言自己沒有生小朋友也是蠻好的：「他們都有小孩子，只是我沒有。所以我很開心今天能夠見到那麼多的小同學，跟我們一起吃飯。看到你們一直在笑﹑聊天，就很開心的事情，所以我沒有小孩子也好，你可以永遠叫我漢文哥哥，不會叫我漢文叔叔。」

梁漢文在節目中講生育問題。（影片截圖）

事實上，梁漢文曾公開表示對生小朋友一事抱無所謂的態度，但前提之下是要待太太的病情痊癒才再打算。不過，因為太太長期接受治療關係，身體已經大不如前，為了對方的身體健康著想，他們已經沒有生育計劃了。從他站在太太的角度去思考，可以證明他是一位暖男好老公。

在2011年時候，太太林文慧被查出患上了中期乳癌，而此時的梁漢文唯一可以做的是陪伴太太身邊，陪伴她接受治療，因為長期的化療同電療之下，林文慧的身體已經大不如前，經過5年的治療觀察，她終算是抗癌成功，但身體已經不適合懷孕了。

夫妻二人共同走過了二十多個年頭。（梁漢文微博圖片）

與太太走過二十多個年頭的梁漢文，一直深愛着對方﹑陪伴對方經歷不少事，絕對是圈中難得一見的「患難見真情」夫婦，他在微博貼上二人年輕時拍拖的照片表示：「一轉眼已經二十幾個年頭。過去我們共同經歷很多很多，有瘋狂、有快樂、有感動、有悲傷、有失望、有重燃希望、有又再失望，但難得妳還繼續陪我相信世界是美好的。我們認清生活的真相後依然熱愛生活。」不少網友被他們的愛情故事感動，望他們要好好幸福下去。

梁漢文上貼年輕時同太太的拍拖照。（梁漢文微博圖片）