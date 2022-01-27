青春不要臉｜戴祖儀大尺度騷全裸背做替身　與丁子朗親熱戲夠甜

由余德丞、劉穎鏇、伍樂怡、丁子朗和戴祖儀主演的新劇勵志熱血青春喜劇《青春不要臉》播出後受盡好評，不少情節都勾起觀眾對1980年代電視劇的集體回憶，台前幕後的用心製作亦讓觀眾看到眼裡。昨晚（27日）一集講道戴祖儀瞞住男友丁子朗為《神鵰俠侶》的姑姑做裸體替身，劇情虐心！

戴祖儀大尺度騷全裸背做替身！（電視截圖）

當大牌明星不願意出演裸露鏡頭時，找替身演員來做裸體替身。戴祖儀因不想讓人覺得自己是東叔女兒而有特權，因而自告奮勇做裸體替身，雖然一度被余德丞阻止，但仍堅持上陣！雖然余德丞和伍樂怡在劇中重演《神鵰俠侶》玉女心經經典場面，但仍不及戴祖儀騷出大片裸背搶鏡，尺度之大！

點撃下圖重溫裸背場面＋《神鵰俠侶》玉女心經經典場面：

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除此之外，戴祖儀更與丁子朗上演親熱戲和分手戲，二人分手的場面亦相當虐心。事後，戴祖儀亦有在IG留言：「今集播出之後，收到好多觀眾既（嘅）dm。話好唔捨得我同舟仔分手，鄧（戥）我哋心痛，甚至有留言話感動到喊！睇到大家嘅留言，我真係好開心，我好高興我同丁丁能夠帶大家進入溫楚瑜同齊輕舟嘅世界，同我哋一齊感受心酸與心痛！同時間，我亦都收到好多留言讚我演得好，我真係好開心好開心，能夠被大家肯定，係我一直以來最希望做到嘅事，今次能夠有你哋特登dm我，同我分享你哋嘅觀後感，是小女莫大的榮幸。」

二人有不少親熱場面！（電視截圖）

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