鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號：年尾攞獎都有啲遙遠

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》昨日第13集講到金福妹（姚子羚飾）雖然避過落藥迷姦一劫，被連棘（陳山聰飾）救回，但還是被兩個哥哥打毒針令她染上毒癮，毒癮發作的時候還忍不住向連棘跪求要打白粉針。連棘見狀就決定幫助金福妹戒毒。



姚子羚演技大爆發。（《鐵拳英雄》截圖）

當中金福妹（姚子羚飾）戒毒一幕，可是說是「視后」級演釋。由目定口獃的神情，到毒癮發作時的瘋癲，再到和連棘（陳山聰飾）剖白，喊到連鼻涕都流出來。姚子羚不介意醜化自己去演出，實在得到不少觀眾好評。除此之外，姚子羚在劇中的拳腳功夫也十分有板有眼，美艷之餘也有一份剛強感，令觀眾都不禁大嘆：「真心覺得TVB 欠妳一個視后！」

2006年《鳳凰四重奏》有佘詩曼姚子羚校服LOOK﹗（影片截圖）

姚子羚自2003年入行至今已有18年，當中出演過如《鐵血保鑣》的利祥鳳、《同盟》的韋以柔等角色，但可能由於她多年來緋聞新聞較多，同時出演的劇集相對較少，而多是不討好的角色，以致於時至今日，仍有不少網民認為她演技不足，只是一個「花瓶」。

呢幕戲真係做得幾好。（《鐵拳英雄》截圖）

姚子羚接受《香港01》訪問時自言這個角色挑戰性很高，因為除打戲外還有十分多的感情戲，不過她表示能夠令觀眾睇到不一樣的姚子羚，再辛苦也是值得的。對於有網民表示「TVB欠姚子羚一個視后」，她回答說：「而家先年頭，講到年尾攞獎都有啲遙遠，希望大家到時仲會記得呢套劇集同呢個角色啦，都希望呢套劇集可以為其他演員帶來好成績。視后就冇諗欠唔欠，最緊要大家喜歡，觀眾喜歡係緊要，聽到大家支持同鼓勵我就開心，一啲正面批評都係一個動力，我知自己一定有不足之處同進步空間。聽到大家讚賞我已經好開心，希望呢個角色可以令我更上一層樓啦。」

姚子羚好耐冇攞過獎。（網上圖片）