一舞傾城｜姚子羚入行20年自嘲最老花旦　由青澀女孩捱到人氣女一

姚子羚｜TVB劇集《一舞傾城》正熱播中，當中姚子羚（Elaine）飾演身手了得的警花臥底，為查案混入萬國城做「見習媽媽生」，造型超級吸睛！現年42歲的姚子羚，已經入行TVB 20年，從當年在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演傻更更的「四眼妹」，到2018年憑藉《天命》獲得「最佳女主角」提名！一路走來，不論在演藝還是感情路上，都經歷了很多起承轉合，究竟姚子羚對於愛情婚姻觀又有什麼看法和變化呢？



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姚子羚（Elaine）於《一舞傾城》飾演警花臥底，為查案混入萬國城做「見習媽媽生」。（《一舞傾城》劇照）

姚子羚主持比賽冠軍出身 自稱太遲入行

姚子羚在2002年因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，繼而加入了電視圈，在20年演藝生涯中，姚子羚出演過大大小小電視劇，節目主持超過60部。姚子羚坦言：「覺得自己已經算遲咗入行」，但年齡和資歷從來都不曾成為姚子羚的磕絆，反而憑藉她多年努力提升演技，終於2015年憑《天命》中飾演和珅的二夫人「長媚」一角，榮獲「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」提名。

姚子羚榮獲第48屆《萬千星輝頒獎典禮》——最佳女配角 （YT@TVBUSA official 截圖）

姚子羚在TVB旅遊節目《兄弟姊妹去旅行》中，笑言當時有很多男性朋友會「接收工」，暗示當年身邊也不乏追求者！（IG@edwinsiu）

姚子羚感情生活並非一帆風順

說到姚子羚的戀愛史，不得不提到前男友「的士邦」鄭子邦。姚子羚自入行以來，戀愛相關的緋聞不算太多，在2015年才第一次大方承認和鄭子邦的戀情，拍拖三年以來感情穩定。姚子羚更已與鄭子邦在赤柱紅山半島豪宅同居，凡有朋友聚會都會一起出席，在外人看來也是相當恩愛，一度在朋友圈內被認為會有情人終成眷屬。可惜在2018年，兩人宣布不再是情侶關係，結束了長達3年的愛情。

姚子羚和前男友（鄭子邦）一同出席活動的合照。 （HK01資料圖片）

在一次訪談節目中，姚子羚坦言自己在檢視自己的時候，明白自己最大的特點是「硬頸」。這一個特點為她帶來了不少，也失去了不少。當被問到是否因為性格太硬朗而分手，姚子羚就指不覺得是這個原因，她覺得timing（時間）和各自性格，都是不能繼續走下去的原因。

最終發覺性格不是很match，如果要走下去，一生一世的事嘛，性格夾不到，無謂勉強。 姚子羚

姚子羚一向以「硬朗」的人設出現在朋友面前。（IG@elaine_yiu）

說到硬朗的性格，姚子羚的閨密好友在清談節目中，也曾提過他們一度擔心姚子羚因為「太過硬淨」，而不肯分享她自己的感情事。但姚子羚就說道：

與其帶負能量給別人，不如講些開心事。我自己都能夠處理的事，不需要四處尋找人聽。 姚子羚

姚子羚（Elaine）於《鐵拳英雄》一身黑色緊身戰衣，加上皮褲超級吸睛！（《鐵拳英雄》劇照）

姚子羚回望過去5大愛情反思

姚子羚雖然愛情經驗不算太多，但經歷了這些年人際關係的磨練，也算是對關係及愛情有更深一層的體會。踏入40+的姚子羚現時只追求一段簡單的愛情，沒有猜疑、沒有計算，只有互相信任，彼此做回自己，簡單的關係才能細水長流。

我不會因為要結婚所以去結婚，我希望找到一個自己愛的人結婚，然後相伴到老。 姚子羚

有過一次失敗的戀愛經歷，足以令姚子羚反省自己的愛情觀。（IG@elaine_yiu）

姚子羚愛情反思1. 懂得自我檢討

每一段關係的開始和結束，都有它的理由，也許「離別」兩個字中夾雜了很多喜怒哀樂、愛恨情仇，但悲傷過後重新審視自己的過失，才能使自己在下一段感情中，表現得更加有智慧。

姚子羚愛情反思2. 清楚了解自己的想法

姚子羚知道自己是個「硬朗」的人，雖然在工作上，可以讓自己沒那麼容易受傷。但在感情上太過強勢，有時也可能會傷害到身邊人。

姚子羚懂得自我檢討（IG@elaine_yiu）

姚子羚愛情反思3. 不畏主動

以前的姚子羚可是個超級慢熱，不喜歡說話而且很低調的女生，現在入行20年的她，已經蛻變成一個勇敢追求自己愛情的人。姚子羚曾大方承認現在的自己希望有個靈魂伴侶，想結婚，但不會跳過一切的考量。

姚子羚愛情反思4. 溝通

沒有什麼比溝通更加重要，姚子羚提到兩個人是兩個獨立的個體，所以更加需要多溝通，才能知道價值觀是否相近，所以她認為外貌英俊與否並不重要！

姚子羚曾大方承認現在的自己希望有個靈魂伴侶，想結婚，但不會跳過一切的考量。（IG@elaine_yiu）

姚子羚愛情反思5. 經營感情要張弛有道

「因了解而分開」是一個理性又感性的理由，很多時候經營感情，就像是橡皮筋一樣，任何一方拉扯的太緊，雙方都有可能受傷。所以當一方拉緊皮筋的時候，另一方要懂得如何使關係放鬆，才能使關係更加長久。

今年已經41歲的姚子羚保養得宜，不但沒有給人歲月摧殘的感覺，更加添一份知性的女人味。（IG@elaine_yiu）

現在的姚子羚已經不再是20年前，大家所見的那個青澀、傻更更的樣子，反而從她的笑容裡，多了一份柔和而知性的女人味。