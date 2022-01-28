傳郭晶晶當年獲贈近5400呎北京四合院作聘禮　位置極佳市值四億

一代跳水皇后郭晶晶在2012年與霍啟剛結婚，當時他們在香港會展筵開150席，宴請約1800位政商界重要人士、體壇名將及藝人好友等，世紀婚禮令全城矚目。有報道指當年霍家大手筆送了一套位於北京的四合院給郭晶晶作為聘禮，近日有網民到訪這套四合院，雖然沒有進入內部，但從其鄰居的口中不難想像這套四合院有多麼奢華！



郭晶晶與霍啟剛在2012年11月11日於香港舉行婚禮。（視覺中國）

據知四合院地處北京的黃金地段，與故宮、國家大劇院只有一街之隔，距離天安門廣場亦十分近。據該鄰居透露，郭晶晶的這套四合院，總面積達500平方米（約5382平方呎），院內設假山、泳池等，屬於「二進院」，並不是明清時代最標準的四合院結構（註釋：口字形稱為一進院落、日字形稱為二進院落、目字形稱為三進院落），是霍英東在1987年以數百萬人民幣買下，現時估計市值逾四億。雖然目前沒有人居住，但就有人定期打掃，而該鄰居還透露他曾見過霍英東本人，無論是對鄰居還是路人都十分友善，完全沒有架子。

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郭晶晶與霍啟剛一向低調樸素，兩人曾帶囝囝一起體驗插秧。（微博@霍啟剛）

雖然郭晶晶嫁入豪門，但其實她平時生活非常節儉，打扮低調樸素，而她與霍啟剛對下一代的教育亦貫徹勤儉節約的理念，兩人曾帶囝囝一起體驗插秧，早前霍啟剛在IG Post出同郭晶晶一起搭電車返工的合照，獲網民大讚非常貼地，難怪被外界封為「豪門清泉」！

兩公婆搭電車返工。（IG截圖）