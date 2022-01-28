「視帝」黎耀祥荷包脹卜卜回港過年　放狗意外曝光園林獨立屋

「視帝」黎耀祥最近與太太梁耀蓮暫停內地的工作回港過年，雖然黎耀祥向來低調，甚少公開自己的家庭生活，但太太日前分享二人放狗日常時就意外曝光其豪宅內景，引起不少熱議！

黎耀祥孖太太回港過年。（微博照片）

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照片中可見，黎耀祥的豪宅是叫價至少3千萬的上水天巒獨立屋，屬於低密度住宅。家中佈置溫馨，以白色為主，有擺設吊椅可以欣賞園景，感覺寫意。客廳旁邊更有超大露台，一片落地大玻璃，望到外面藍色天空和綠油油的園林，而他的太太亦不時廣邀親友到天台嘆下午茶。據知，黎耀祥儘管平時勤奮多勞，收入豐厚，但仍然追不上飆升的樓價，買不到獨立屋，惟有與太太改買為租一償心願。

世外桃園！（微博照片）

而黎耀祥亦是名車愛好者，據知他擁有的名車每架都是男人的Dream Car。4年前更被傳媒拍得揸積架跑車落街買餸。當然，除了「買餸車」之外，黎耀祥也擁有寶馬、Land Rover，老婆亦曾被拍得開住積架名車出入，父母出入揸名車，仔仔黎正橋亦不弱，遠在美國留學時已有一架大黃蜂Camaro座駕，回到香港時，黎耀祥也豪花300萬買了一架麥拿倫（McLaren 570S）給他。據傳媒報道，多年來已入手四輛超過千萬名車，相當豪氣！

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