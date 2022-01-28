黃曉明Angelababy離婚｜二人情史豐富一度令女方背負「小三」污名

黃曉明與Angelababy於2015年10月8日在上海舉辦世紀婚禮，並育有一子「小海綿」。但婚後有關兩人的離婚傳聞從沒斷過，直到今日（28日）二人在同時在微博正式宣布離婚：「感恩過去所有，未來仍是家人！」由於二人近年已鮮少合體出席活動，幾乎沒半點互動，相信大家對離婚一事並不意外。話雖如此，兩人從交往到結婚初期極之甜蜜，絕對是令人羨慕的一對。

2015年Angelababy與黃曉明喜結連理，傳斥資2億人民幣舉辦「世紀婚禮」，動輒半個娛樂圈的藝人們前去婚禮為這對「金童玉女」送上祝福，婚禮有指一共有2,000人出席，創下明星婚禮的紀錄。（資料圖片）

黃曉明在2010年與Angelababy開始交往的，回顧兩人從交往到結婚初期，黃曉明一直走的是高調「寵妻狂魔」人設，因為他認為「寵壞妳，別人就搶不走」。而二人婚前情史豐富，讓我們重溫一下吧！

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黃曉明 Angelababy當年猶如童話的王子與公主，（微博@黃曉明工作室）

當年他們的夢幻婚禮同樣媲美皇室等級，上海展覽中心被黃曉明一手打造變身成童話故事般的城堡，婚禮現場更是富麗堂皇，被白色和粉紅色蕾絲環繞布置，總共花費達人民幣2億元。如今兩人婚姻關係畫下句點，但仍維持家人身分。

二人的離婚發文。（微博截圖）

Angelababy（楊穎）與黃曉明工作室，隨後發聲明指二人已辦好離婚手續。（微博圖片）

不過，黃曉明亦曾令Angelababy背上「小三」污名，傳聞是說黃曉明還沒和李菲兒分手後立刻無縫接軌Angelababy，不過李菲兒卻在接受週刊採訪時，直接點名Angelababy是小三，一直主動的追求黃曉明，甚至更傳訊問黃曉明：「你到底什麼時候給我答覆？我要的是一個男朋友，不是sex partner（性伴侶）」。對此，Angelababy亦激動澄清：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。」

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過了不久黃曉明再發微博為Angelababy澄清，強調她不是第三者：「在這裡我必順要說，baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人！這麼多年來我覺得沒有必要去反復提這件事，是因為我不想再被更多的人去利用這件事情博眼球，但今天我不得不說，因為我們真的受夠了。我的家人永遠是我的底綫！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了。」還似乎好嬲豬表示：「有甚麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

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