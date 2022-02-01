啦啦隊女神巫苡萱最後一本寫真尺度超大　專訪有問必答大聊性話題

【巫苡萱／寫真／苡見鍾情】台灣啦啦隊女神巫苡萱不久前重磅宣布推出個人最新寫真《苡見鍾情》，不僅是最後一本，也是尺度最開的一本，因此這次COOL編輯部也有一些火辣問題想問火辣的苡萱，這次就帶大家更深入苡萱以及這本必收寫真書的背後故事。



在這次寫真上自己覺得最突破的一套服裝是？

尺度最大的衣服⋯⋯應該是沒有穿衣服了吧（笑），我這次有兩三組照片是沒穿衣服的，只有用一些物品或是用角度巧妙遮擋，我自己覺得這次尺度真的蠻突破的，之前都是有穿衣服，比較歐美健康的形象，這次日系比較像把全部都給你的感覺～有一點小害羞！

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在這次的寫真拍攝上，有沒有差點發生走光意外的時刻呢？

其實有一個泡泡浴的，因為我們是用泡泡遮擋重點部位，然後拍完挑照片的時候，發現有好幾張泡泡竟然消掉了所以，沒有遮擋好重要部位，超害羞的，後來請後製把泡泡弄多一點才遮住。（想看的朋友務必購入寫真唷）

開始做瑜珈之後，柔軟度有增加嗎？

其實有誒，其實瑜珈會讓你筋開腰軟會旋轉！其實我之前都是坐熱瑜珈，真的會把身體放鬆以及拉筋不疼痛，所以喜歡柔軟女孩的男生，記得幫對方報名瑜伽課程（笑）！

請問放在妳 Body 的毯子還留著嗎？

你是說裹著我身體的棉被嗎？那有啊，當然有留著，但其實是放在民宿裡，因為我們是在民宿拍攝，所以棉被、毛巾和毯子都是民宿的，歡迎大家去我拍攝的民宿喔，你就有可能用到我包裹過的！

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如果跟妳交往，妳願意為對方做什麼大尺度的事?

這題我不太懂耶，是說男方覺得女生的尺度嗎？一般男友應該不希望自己女友尺度太大，當然還是有少數喜歡炫耀的。但其實我覺得要看對方，其實在公共場合，一般男女朋友的舉動我都可以，像是抱抱親親等，我不會刻意隱藏，當然也有東西只能在家裡做啦！

妳身體最敏感的地方在哪?

最敏感的應該是我脖子和耳朵，是比較容易讓我酥麻的部位，如果有人不小心對我呼氣在這兩個部位，我會起雞皮疙瘩的那種，我也很喜歡另一半摸我的背，就是睡覺前幫揉背，我會覺得很舒服還有安全感！

這次真的是最後一本了嗎？為什麼不拍了？

寫真的話是真的最後一本了，因為我比較喜歡挑戰新的東西，也不是說寫真是舊的，拍照其實可以一直有新花樣，但我目前的人生目標已經不是放在拍照上面了，想要嘗試新的形象。還有一個原因是這一本已經突破了我最大尺度，我覺得我再也突破不了，那我們把最美好的時刻就放在這本《苡見鍾情》裡面，希望大家可以多多支持，看看我這幾年來的蛻變和成長！

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