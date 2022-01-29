黃曉明Angelababy離婚協議內容曝光　有共識達成「三不」目的一致

現年44歲的黃曉明與32歲的Angelababy（Baby）昨日 (28/1) 雙雙於微博宣布離婚，同以一句「感恩過去所有，未來仍是家人」為6年的婚姻作結，正式結束了夫妻關係。兩人會共同撫養5歲的仔仔小海綿。據悉，兩人原來有「三不」離婚協議，選擇在昨日宣布是因為日前已辦妥有關手續，想讓彼此可以「踏實地過年」。

2015年Angelababy與黃曉明喜結連理，傳斥資2億人民幣舉辦「世紀婚禮」，動輒半個娛樂圈的藝人們前去婚禮為這對「金童玉女」送上祝福，婚禮有指一共有2,000人出席，創下明星婚禮的紀錄。（資料圖片）

黃曉明與Baby離婚是經過深思熟慮，兩人分居兩年來亦曾以理性和平的態度挽救婚姻，可惜最終還是失敗。他們有共識達成「三不」離婚協議：「不分產、不爭子、不互相惡言」，希望對仔仔小海綿的傷害程度減到最低。據悉，原來他們並沒有將離婚一事告知仔仔，目的是希望維持健全家庭，讓仔仔可以健康快樂成長。由於兩人工作忙碌，小海綿現時主力由黃曉明的父母照顧，每當他們有空就會輪流陪伴仔仔，未來仍會以此模式共同撫養陪伴。

Angelababy（楊穎）與黃曉明至1月28日中午，二人同時發微博，留言「感恩過去所有，未來仍是家人。」（微博圖片）

至於財產方面，由於雙方一直財政獨立，加上不想鬧出任何爭產醜聞，並無分財產的問題。至於「不互相惡言」是想保留私隱，以「家事不出門」為目的，不想公開互相指摘淪笑柄，讓兒子受到任何傷害。兩人都想好聚好散，故也有默契各自都不再對外多回應。

Angelababy（楊穎）與黃曉明工作室，隨後發聲明指二人已辦好離婚手續。（微博圖片）

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